Le pagelle. Fantinelli dà la scossa emotiva

Aradori 6,5 (in 22’ 4/7 da due, 0/2 da tre, 4 rimbalzi, 3 perse, un assist) Prova positiva. Nel primo tempo tiene botta confermandosi come baluardo offensivo importante.

Gabriel 8 (in 37’ 3/7 da due, 4/6 da tre, 2/4 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 2 perse) Primo tempo con appena 2 punti a referto, ripresa invece dove fa il bello e il cattivo tempo. I suoi 13 punti nella terza frazione cambiano l’inerzia della sfida e danno il via al successo della Effe. Bolpin 7 (in 30’ 1/2 da due, 6/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 8 assist) Parte in maniera positiva anche in attacco. Difende con grande orgoglio e forza e mette a referto un eccellente bottino di assist.

Panni 7 (in 26’ 2/5 da tre, 4 assist) Due triple a segno fondamentali: la prima ferma il tentativo di fuga di Cantù nel primo quarto, la seconda a dare il colpo finale, insieme a Gabriel al match.

Cusin 6,5 (in 12’ 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist) Tanto lavoro oscuro al servizio della squadra. Da una bella mano dando un cambio decisamente efficace. Mian 6,5 (in 30’ 2/5 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, un assist) Torna a essere un valore aggiunto per la squadra, con dedizione difensiva, ma anche punti che sono stati importanti per allargare le maglie della difesa avversaria.

Fantinelli 8 (in 34’ 5/7 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 6 assist) Meno assist del solito, ma tanti fondamentali punti. In gara 3 c’era bisogno di una scossa emotiva e il capitano è stato il primo a darla. Fondamentale per la prestazione in campo, ma anche per il carisma che trasmette ai compagni.

Freeman 6,5 (in 28’ 4/7 da due 1/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 2 assist, 2 stoppate) Non una partenza entusiasmante. Si fa vedere concretamente invece alla lunga distanza con punti, rimbalzi e intimidazione che convincono Cantù a girare alla larga da sottocanestro.

Filippo Mazzoni