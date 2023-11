Le pagelle. Freeman monumentale, Ogden lo aiuta. Aradori non sbaglia mai, Fantinelli super

Sergio 5,5 (in 9’ 11 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, 2 assist). Lotta sottocanestro ed esce malconcio nella terza frazione. Ci prova con tanto lavoro oscuro.

Aradori 7,5 (in 37’ 12 da due, 811da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist, una stoppata). In difesa fa fatica, anche perché non è al meglio, in attacco è la solita macchina da canestri che spinge la Effe alla settima vittoria.

Conti 5 (in 3’ 01 da tre, 02 ai liberi). Un giro, male, nel primo tempo poi si vede il resto della partita da seduto.

Bolpin 5,5 (in 29’ 26 da due, 17 da tre, 26 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Non è il giocatore scintillante ammirato nelle giornate precedenti, tant’è che sbaglia tanto, troppo al tiro, prova allora a dare il proprio contributo in altro modo.

Panni 6,5 (in 17’ 35 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Tre triple e il solito contributo in regia, per un giocatore che anche difensivamente si conferma un mastino e, Sergio escluso, è l’unico che riesce a dare qualcosa dalla panchina.

Fantinelli 7 (in 33’ 24 da due, 02 da tre, 45 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 11 assist). Solito eccellente bottino di punti e manco a dirlo assist. Vince il duello con l’ex Sabatini confermandosi fondamentale.

Freeman 8 (in 34’ 912 da due, 34 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 4 assist, una stoppata). Gran bella prestazione. Punti, rimbalzi, una stoppata, un assist spettacolare per Ogden che fa venir giù il PalaDozza. Semplicemente dominante come conferma il 38 di valutazione.

Ogden 7,5 (in 34’ 57 da due, 13 da tre, 66 ai liberi, 14 rimbalzi, 2 recuperate, 5 perse, 2 assist). I numeri non diranno tutto, ma dicono molto sulla prova del lungo che mette a referto l’ennesima doppia-doppia della stagione. Miglior rimbalzista della sfida e 30 di valutazione, meglio di così è difficile.

Morgillo 5 (in 3’). Tre falli in tre minuti, per lui vale lo stesso discorso di Conti.

Filippo Mazzoni