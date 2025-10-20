Le pagelle. Imbrò, un disatro. Sarto, brutta serata. Moretti bene davanti
Moore 5,5 (in 30’ 4/7 da due, 0/4 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 5 perse, un assist) Parte...
Moore 5,5 (in 30’ 4/7 da due, 0/4 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 5 perse, un assist) Parte bene, sparisce completamente dal gioco per poi riapparire nell’ultimo quarto riportando la Effe a -5, ma non basta, troppo ondivago
Anumba sv (in 1’ 0/1 da tre). Entra nel finale di seconda frazione giusto il tempo per sbagliare una tripla, non proprio la specialità della casa.
Sarto 5 (in 29’ 1/2 da due, 2/8 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist) La chiamata in azzurro non lo accende. Brutta giornata per lui e non solo al tiro dove mette a referto un 3 su 10 complessivo.
Della Rosa 6 (in 19’ 1/1 da due, 2/5 da tre, un rimbalzo, 2 assist) Poco attivo nella prima parte di gara dove per altro segna da lontano nel difficile secondo quarto della Effe, mentre nell’ultimo quarto mette una tripla che per qualche azione riaccende le speranze bolognesi.
Sorokas 5,5 (in 33’ 2/5 da due, 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, 11 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 3 assist) Mette a referto l’unica recuperata della Effe, va in doppia cifra a rimbalzo, ma li sotto fatica, specie in attacco.
Imbrò 4 (in 11’ 0/4 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist) Ancora un passaggio a vuoto. Non vede mai il canestro e chiude con una valutazione di -3 che dice tanto sulla sua prova.
Guiana 6 (in 12’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist). In difesa battaglia e si rende utile in un ruolo non suo, in attacco si rende pericoloso con due buoni canestri.
Fantinelli 5 (in 31’ 2/4 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 4 assist) Si ripete la semplice equazione che se non gira il Fante, non gira la Effe. Prestazione sottotono per il capitano.
Moretti 6 (in 34’ 3/5 da due, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, un assist, una stoppata). In difesa fatica, ma fa buone cose in attacco e a rimbalzo.
Filippo Mazzoni
