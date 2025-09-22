Le pagelle. Mazzola, l’ultimo ad arrendersi

Moore 6,5 (in 34’ 5/12 da due, 1/6 da tre, 7/7 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist) Tira tanto, lo fa con alterne fortune, ma non manca di personalità rendendosi utile anche in difesa.

Sarto 5,5 (in 23’ 1/2 da due, 2/3 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Discreta prova al tiro, ma difensivamente può e deve fare molto di più.

Della Rosa 5,5 (in 18’ 0/2 da due, 2/6 da tre, 2 assist) Gira ancora un po’ a vuoto, ma una sua tripla nel finale prova a rianimare la Effe.

Sorokas 4,5 (in 23’ 0/4 da due, 5/9 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata) Prestazione molto sottotono per il lituano. Ci aveva abituato benissimo nel precampionato dimostrando la sua qualità sia da ala grande che da centro. A Roseto invece non è efficace come ci si attendeva nè al tiro e nemmeno in difesa.

Imbrò 5,5 (in 18’ 0/1 da due, 2/3 da tre, 6/6 ai liberi, un rimbalzo, 5 assist). In netta ripresa rispetto all’uscita di Supercoppa. In attacco sia al tiro che negli assist fa vedere la sua qualità, è difensivamente che ancora non va, complice forse una condizione fisica ancora da affinare, ma almeno dimostra di essere sulla buona strada.

Fantinelli 5 (in 27’ 2/7 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 7 assist) In attacco gli si chiede punti andando in post, ma anche di mettere in ritmo i compagni, lo fa a tratti bene a tratti meno bene. Dietro invece il capitano traballa come tutta la Effe.

Mazzola 7 (in 29’ 1/1 da due, 5/7 da tre, 4 rimbalzi). Se la Fortitudo arriva a giocarsi la sfida nel finale il merito è in gran parte delle sue triple. E’ l’ultimo ad arrendersi, buona prova.

Moretti 6 (in 28’ 3/4 da due, 10 rimbalzi, 4 perse, 3 assist, una stoppata). Numeri interessanti, con 10 rimbalzi catturati, ma difensivamente soffre Cannon dall’inizio alla fine.

Filippo Mazzoni