Le pagelle. Moore a sprazzi. Della Rosa fatica. Mazzola lotta

Moore 6 (in 34’ 2/6 da due, 2/5 da tre, 5/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, 4 assist) Va a sprazzi, ma in certi momenti è l’unico contraltare a Sorokas in una squadra che fatica molto in attacco. In difesa si fa valere discretamente a rimbalzo.

Sarto 5 (in 20’ 0/1 da due, 1/7 da tre, una persa, un assist) Tira praticamente solo da tre, ma non la mette mai, salvo una tripla nel finale di terza frazione. Troppo poco per quella che dovrebbe essere la prima punta della Effe.

Della Rosa 5,5 (in 17’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, un assist) Prova a dare verve ed energia con il suo gioco alla squadra ma ci riesce solo a tratti.

Sorokas 7 (in 32’ 4/7 da due, 2/6 da tre, 7/9 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa) Il migliore della Fortitudo. E’ spesso e volentieri l’attacco della Effe da solo, ma non basta a ribaltare una situazione che nel secondo tempo, quando Rimini ha alzato i toni è apparsa compromessa.

Imbrò 5 (in 20’ 1/4 da due, 0/3 da tre, un assist) Non è ancora inserito nei meccanismi di squadra della Effe, e del resto dopo appena una settimana sarebbe quasi impossibile, anche se conosce bene coach Caja. E’ apparso ancora a corto di condizione.

Guaiana 5,5 (in 4’) Gioca poco, ma si vede anche poco, con una prestazione incolore.

Fantinelli 5,5 (in 25’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist) Meno efficace che in altre circostanze, ma resta in ogni caso elemento cardine da cui parte il gioco della squadra.

Mazzola 6 (in 21’ 2/2 da due, 1/4 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata, 4 perse) A tratti tra i più positivi, sicuramente non si tira indietro. A referto mette 4 rimbalzi, ma anche 4 palle perse.

Moretti 5 (in 28’ 1/4 da due, 2/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 perse, un assist) Prova a battagliare sottocanestro, ma ha vita dura contro la fisicità dei lunghi riminesi. Buona presenza a rimbalzo ma anche tanti errori.

Filippo Mazzoni