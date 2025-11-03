Le pagelle. Moore fa la cosa giusta nel finale

Moore 7,5 (in 36’ 8/11 da due, 1/7 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 2 assist). Nella bruttissima giostra di inizio partita, quando tutti tirano solo da tre, lui opta per avvicinarsi a canestro: e a ragione. Geloso di Johnson e Knight non vuole essere da meno e nel finale fa la cosa giusta.

Sarto 9 (in 36’ 0/2 da due, 8/11 da tre, 8/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist). Indossa uno zaino e ci infila dentro il resto dei suoi compagni e 36 punti di valutazione. High score stagionale, killer instincte non è un 10 solo perché siamo a inizio campionato. Ma è come se.

Della Rosa 6 (in 18’ 1/1 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo, 2 assist). Serata da grande ex pistoiese e sfida in famiglia contro suo fratello Tommaso. Due falli ed è subito out, poi amministra senza infamia né lode.

Sorokas 6,5 (in 32’ 5/8 da due, 1/8 da tre, 1/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, un assist). Sportella, attacca e si butta: cioè quello per cui è chiamato a tenere alta la garra di squadra. Ma la sua persa nel finale rischiava di avere un peso specifico importante.

Guaiana 6 (in 22’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Non brilla come martedì scorso, ma la strada è quella giusta per diventare una rotazione di cui fidarsi.

Fantinelli 5 (in 26’ 0/2 da due, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Esce dai giochi per falli, ma in una serata con gli esterni così straripanti, e soprattutto con il referto rosa in saccoccia, va bene così.

Mazzola 6 (in 34’ 1/3 da due, 1/4 da tre, 10 rimbalzi, 3 perse, un assist). Per uno che era ai box da oltre un mese non era scritto che entrasse in quintetto. Incespica un po’, ma a rimbalzo si fa gatto.

Moretti 5 (in 8’ 0/1 da due, un rimbalzo). Passa e non si vede, ma è bello l’abbraccio di incoraggiamento di coach Caja a fine partita.

