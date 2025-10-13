Acquista il giornale
Le pagelle. Sorokas, l’ultimo ad arrendersi

Moretti ci prova fino in fondo. Imbrò non combina nulla. così come Sarto. Della Rosa, troppa frenesia.

di FILIPPO MAZZONI
13 ottobre 2025
Moore 6 (in 38’ 3/9 da due, 4/10 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 4 assist). Prova a dare la scossa alla squadra nel finale di terza frazione di gioco con due triple di fila che riduco il passivo, ma non basta a ribaltare un’inerzia che al suono dell’ultima sirena premia Pesaro.

Sarto 4,5 (in 30’ 0/2 da due, 2/8 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse). Parte bene con due triple, poi si spegne completamente. Il 2 su 10 al tiro e la palla persa nel finale confermano la sua prova opaca.

Della Rosa 5 (in 10’ 1/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Prestazione decisamente sottotono. Tanta energia, ma anche tanta frenesia per lui che ancora non riesce a trovare il giusto ritmo partita.

Sorokas 7 (in 33’ 5/11 da due, 1/3 da tre, 7/10 ai liberi, 14 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Nella terza frazione e ad inizio ultimo quarto prova a caricarsi, insieme a Moore la squadra sulle spalle. Chiude in doppia-doppia ed è l’ultimo ad arrendersi.

Imbrò 4,5 (in 12’ 0/1 da due, 2/5 da tre, 2 perse, un assist). Una tripla nel primo quarto, una ad inizio dell’ultimo nel mezzo praticamente nulla.

Guaiana 5,5 (in 14’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Grinta e determinazione non gli mancano, ma stavolta è molto meno efficace e non riesce a incidere.

Fantinelli 6,5 (in 31’ 2/6 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 11 assist). Meglio con la sciabola che col fioretto, sopratutto nel finale quando prova a dare energia con punti e rimbalzi alla squadra, oltre alla solita quantità di assist.

Moretti 6,5 (in 33’ 3/7 da due, 6/8 ai liberi, 12 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist, una stoppata). A Treviglio aveva offerto una prova top, ma lotta non molla e la doppia-doppia la porta a casa anche con Pesaro, al termine di una prestazione positiva.

