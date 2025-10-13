Le pagelle. Sorokas, l’ultimo ad arrendersi

Moore 6 (in 38’ 3/9 da due, 4/10 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 4 assist). Prova a dare la scossa alla squadra nel finale di terza frazione di gioco con due triple di fila che riduco il passivo, ma non basta a ribaltare un’inerzia che al suono dell’ultima sirena premia Pesaro.

Sarto 4,5 (in 30’ 0/2 da due, 2/8 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse). Parte bene con due triple, poi si spegne completamente. Il 2 su 10 al tiro e la palla persa nel finale confermano la sua prova opaca.

Della Rosa 5 (in 10’ 1/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Prestazione decisamente sottotono. Tanta energia, ma anche tanta frenesia per lui che ancora non riesce a trovare il giusto ritmo partita.

Sorokas 7 (in 33’ 5/11 da due, 1/3 da tre, 7/10 ai liberi, 14 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Nella terza frazione e ad inizio ultimo quarto prova a caricarsi, insieme a Moore la squadra sulle spalle. Chiude in doppia-doppia ed è l’ultimo ad arrendersi.

Imbrò 4,5 (in 12’ 0/1 da due, 2/5 da tre, 2 perse, un assist). Una tripla nel primo quarto, una ad inizio dell’ultimo nel mezzo praticamente nulla.

Guaiana 5,5 (in 14’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Grinta e determinazione non gli mancano, ma stavolta è molto meno efficace e non riesce a incidere.

Fantinelli 6,5 (in 31’ 2/6 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 11 assist). Meglio con la sciabola che col fioretto, sopratutto nel finale quando prova a dare energia con punti e rimbalzi alla squadra, oltre alla solita quantità di assist.

Moretti 6,5 (in 33’ 3/7 da due, 6/8 ai liberi, 12 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist, una stoppata). A Treviglio aveva offerto una prova top, ma lotta non molla e la doppia-doppia la porta a casa anche con Pesaro, al termine di una prestazione positiva.

Filippo Mazzoni