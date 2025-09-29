Le pagelle. Sorokas monumentale,. Sarto dà la scossa. E Moretti non si ferma
Moore 6,5 (in 26’ 3/9 da due, 2/7 da tre, 5 rimbalzi, 2 recuperate). Sbaglia tanto, ma finché compensa il collega lituano va benissimo. Insieme a Sarto è l’innesco del terzo quarto.
Sarto 7 (in 25’ 1/3 da due, 4/9 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi). Si infiamma all’improvviso: bravo.
Della Rosa 6,5 (in 19’ 2/4 da tre, 7/7 ai liberi, un rimbalzo, 4 perse, 6 assist). Perde tanti palloni nel momento migliore di Scafati, ma si riprende.
Sorokas 8 (in 33’ 2/3 da due, 5/6 da tre, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 assist). Miccia e fuochi artificiali dopo un primo tempo in ombra e dopo un esordio a Roseto sott’acqua.
Imbrò 5 (in 14’ 0/1 da due, 1/6 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata). Più spettatore che primo attore.
Guaiana 5 (in 11’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una persa). Impalpabile.
Fantinelli 6,5 (in 24’ 3/9 da due, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 5 assist). Parte forte, poi frena, poi riparte. Ecco, ogni volta che parte si vede la radicale differenza della squadra.
Mazzola 6 (in 17’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, una stoppata). Fisco bestiale: che fa sentire più in difesa che in attacco.
Moretti 7 (in 29’ 6/7 da due, 1/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist). Combatte, fa a spallate e schiaccia. Non male per un centro di neanche due metri.
Giacomo Gelati
