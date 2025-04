Fortitudo domenica 27 aprile a Livorno si decide la stagione

Bologna, 26 aprile 2025 - Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Fortitudo. Domani alle 18.30 la formazione di Attilio Caja scende in campo per affrontare la Libertas Livorno nell’ultimo turno del campionato di serie A2.

Reduce da 4 stop consecutivi, I biancoblù provano a rialzarsi per chiedere con un successo la stagione regolare e prepararsi a playoff-play in che gli attendono. Per centrare il settimo ed ultimo posto per l’accesso diretto ai playoff la Flats Service dovrà infatti battere Livorno e poi sperare che Verona, MIlano e Torino a loro volta cadano all’ultimo ostacolo. In qualsiasi altro caso per la Fortitudo sarà play in, con posizione tutta da decifrare in base non solo al risultato di Livorno, ma anche a quelle delle altre squadre in lizza. “Andiamo a giocare quest'ultima partita di stagione regolare, consapevoli che saranno altri 40 minuti molto importanti del nostro cammino che, nelle ultime partite, non ci ha consentito, purtroppo, di brindare alla vittoria - sottolineava nei giorni scorsi coach Attilio Caja - contro Rimini abbiamo accusato un calo fisico in difesa e in attacco non abbiamo trovato una alternativa alla grande prova di Aradori. Ora c’è rammarico, lo comprendo e dispiace non riuscire a fare risultato e dare soddisfazioni al pubblico e alla Società, che ha fatto investimenti importanti. Dispiace, perché il pubblico è sempre il migliore in campo, ma noi non riusciamo ad essere costanti nel nostro rendimento. Al contempo, però, siamo molto desiderosi di voler invertire questa tendenza”.

A Livorno, proprio nello stesso impianto dove a settembre la Fortitudo alzò la Supercoppa, la squadra sarà seguita da non meno di 250 tifosi presenti: l’ennesima dimostrazione di attaccamento ai propri colori del pubblico biancoblù. Lato Libertas Livorno la sfida con la Fortitudo oltre che essere un appuntamento storico, tanto’è che si è spostato la sfida dal PalaMacchia al più capiente Modigliani Forum.

Amaranto che certi dei playout e del vantaggio del fattore campo devono solo sapere se affronteranno Nardò o Vigevano, ma questo dipenderà dalle sfide delle dirette concorrenti. “Con il successo ottenuto la scorsa settimana sul campo dell’Urania Milano, ci siamo assicurati il beneficio del fattore campo ai playout - sottolinea alla vigilia il coach liberassimo Gennaro Di Carlo - Adesso rimane da conoscere l’avversario: Nardò o Vigevano, ma questo è indipendente dal nostro risultato. Per questo motivo consideriamo la partita contro la Fortitudo come un’occasione per testare i nostri progressi. Bologna è l’avversario ideale: ha blasone e gioca in un modo che consente ai nostri ragazzi di confrontarsi con giocatori di alto livello. Penso ai nostri lunghi che dovranno vedersela con due veri e propri ‘professori’ come Gabriel e Freeman. Ce la giocheremo a viso aperto, per poi farci trovare anche emotivamente pronti per i playout”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Foti, Nuara, Pecorella. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.