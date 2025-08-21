Mazzola, una scelta importante: "In Fortitudo per vincere ancora"

Solido difensivamente, importante con il tiro dalla lunga distanza, ma soprattutto esperto ed efficace. Valerio Mazzola è il giocare con più esperienza alle spalle nel gruppo a Fortitudo.

L’ultimo ad arrivare, tra i primi a farsi trovare pronto per il raduno. Fisicamente tirato, mente lucida e massima concentrazione, dopo 15 anni di serie A Mazzola ha sposato la Fortitudo e il suo progetto con un accordo bienniale. A Bologna il trentasettenne nato a Ferrara ci ha già giocato, con la canotta della Virtus e la prima domanda non poteva essere che sul passato bianconero.

"Tornare dall’altra parte? Bologna è una piazza con grande passione, qualsiasi lato è qualcosa che ti stimola, l’ho scelta anche per quello".

E’ lo stesso Mazzola a spiegare la scelta di scendere in A2 dopo tanti anni di serie A.

"E’ una sfida anche per me, un campionato nuovo, è una responsabilità che mi prendo, in questo momento ho bisogno di energia e di essere all’interno di un progetto".

L’inizio di Mazzola è stato molto positivo sia negli allenamenti, che nella prima amichevole Rieti nella quale ha messo a segno 11 punti fruttodi tre triple nel secondo tempo dando una svolta alla Effe che si è imposta 56-74.

"Io sto bene, sono un forse po’ indietro di condizione,ma non è un problema. In questi anni mi sono sempre tenuto allenato. In Fortitudo giocherò da quattro, spartendo il ruolo con Sorokas, ho parlato con l’allenatore e l’idea è questo".

Corsi e ricorsi, il passato di Mazzola fa ripensare anche al derby, magari da giocare l’anno prossimo con la canotta della Effe.

"Il derby? Io son venuto qua con la voglia di salire, vorrei arrivare a fine carriera con un altro trofeo. Il sogno c’è, vedremo".

Per la promozione non mancano la contendenti di alto livello.

"La Fortitudo la colloco in una parte molto alta della classifica – sottolinea Mazzola – abbiamo un buon sistema e una squadra magari meno talentuosa di altre, ma molto disponibile".

L’ultima battuta la riserva ad Attilio Caja.

"Già il fatto che mi abbia chiamato e voluto qui è un bel passo in avanti per me. Sono stato in squadre con allenatori di eccellenza che però non mi dicevano la verità in faccia. Mi sembra un allenatore molto diretto, e questa è già una bella base di partenza".

Oggi la squadra continua ad allenarsi al PalaZola, mentre da domani parteciperà alla Riccione Basket Cup affrontando al Play Hall, impianto da 1200 posti, prima Cividale dell’ex Deshawn Freeman e diretta da Stefano Pillastrini, domani alle 20,30 e bissando poi sabato, stessa ora con Pesaro nella terza e ultima sfida del triangolare che prende in via stasera con il confronto tra friulani e marchigiani.