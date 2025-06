Mercato Fortitudo, ufficiale Anumba

Bologna, 26 giugno - Qualche giorno di attesa in più, ma alla fine ecco l'ufficializzazione, Simon Anumba è un nuovo giocatore della Fortitudo.

L'ala piccola, ma all'occorrenza anche grande, è infatti il quarto giocatore ufficializzato dalla Effe, che nei prossimi giorni dovrebbe fare altrettanto anche con la guardia Vincenzo Guaiana e alla Effe porterà energia, atletismo e tanta grinta.

Nato a Reggio Emilia il 28 agosto 1996, ala di 194 cm, Anumba è cresciuto nel vivaio della Reggiana. Alle sue spalle un’esperienza diciottenne in Inghilterra insieme alla sua famiglia e dopo 3 stagioni trascorse all’estero, il ritorno in Italia, giocando in serie B a Battipaglia.

Nell’annata 2018/19, Anumba fa il suo esordio in serie A a Torino. Nel settembre 2019, torna in B, nel Raggisolaris Faenza, per trovare un minutaggio maggiore e dimostrando ottime doti difensive e realizzando 10,3 punti di media a partita.

La Romagna è una costante per Anumba che passa, sempre in B ai Tigers Cesena, con cui ha mantenuto una media di 12,3 punti per gara e poi nell’ultimo triennio alla Rinascita Basket Rimini.

Qui il neo giocatore della Fortitudo fa il suo salto di qualità: al suo primo campionato in A2 con i romagnoli, stagione 2022/23, l'ala italo-nigeriana colleziona 33 presenze con 6,9 punti in 24 minuti di utilizzo medio.

Rimane anche nella stagione successiva collezionando 6,8 punti e 5,2 rimbalzi di media.

Nell’ultima stagione agonistica, conclusa da Rimini con la finalissima playoff con Cantù, Anumba è stato impiegato da coach Dell’Agnello 20 minuti a partita nelle 38 gare di stagione regolare, collezionando 4.5 punti e 2.7 rimbalzi di media.