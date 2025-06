Fortitudo Bologna, arriva anche Della Rosa: assicura punti, assist, regia e leadership

Bologna, 20 giugno 2025 - Prende forma la nuova Fortitudo. Dopo aver congedato, di fatto, tutti i reduci della passata stagione - con l’eccezione di capitan Matteo Fantinelli - l’Aquila ha cominciato a mettere mano al nuovo team.

E in una settimana sono arrivati tre annunci. Il primo quello di Flavio Portaluppi, il giemme, che aveva già lavorato con Attilio Caja, prima a Milano e poi a Cremona.

Il secondo quello del lungo Lorenzo Benvenuti, da Cento. Il terzo, il più fresco, Gianluca Della Rosa. Stiamo parlando del ventottenne capitano di Pistoia. Della Rosa era già stato nel mirino della Fortitudo, ma l’appennino non era mai stato valicato.

Il pressing è proseguito e Gianluca ha lasciato Pistoia e il fratello (che sarà il nuovo allenatore) per un’avventura in biancoblù. Resta di 180 centimetri, Della Rosa assicura punti, assist, regia e soprattutto leadership. Un elemento esperto per una squadra come la Fortitudo di Stefano Tedeschi che ha ambizioni di alto livello dopo aver raggiunto la finale promozione nel 2024 e i quarti di finale con Cantù (poi promosso in serie A) nell’ultima annata.