Moore, Mazzola, Sarto e Sorokas. La Fortitudo scopre i punti fermi

Obiettivo superare quota 4mila. Oltrepassate già da un paio di giorni i tremila abbonamenti, la Fortitudo punta decisa a raggiungere un nuovo traguardo importante. Le 4.567 tessere staccate l’anno scorso rappresentano quasi un record, ma quota 4mila appare come obiettivo più che realistico per la società biancoblù. Alla chiusura della prelazione riservata agli abbonati, fissata per il 14 settembre, manca ancora una settimana e oltretutto ai 3mila va aggiunta la quota rinnovi e tessere riservate a soci, sponsor e consorziati che a conti fatti portano ai 3400 fedelissimi biancoblù.

Numeri importanti spinti anche da una squadra che in questo precampionato sta facendo molto bene. La conferma è arrivata dal torneo di Caserta dove la Effe guidata da un eccellente Lee Moore che ha chiuso a 25 punti e da un solidissimo Valerio Mazzola 20 e 9 rimbalzi ha sconfitto 87-74 i padroni di casa guidati da coach Lino Lardo. E’ stata l’ennesima vittoria e l’ennesima eccellente prova di squadra. Moore e Mazzola a parte, anche Alvise Sarto (14 punti e 18 di plus-minus) e Paulius Sorokas (11) hanno chiuso in doppia cifra. A questa va aggiunta la buona regia di Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa, la versatilità di Vincenzo Guaiana e l’utilità sottocanestro di Samuele Moretti. Oggi e domani la squadra, di ritorno dal torneo di Caserta, osserverà un paio di giorni di riposo per poi riprendere da lunedì la preparazione al PalaZola in vista della Supercoppa del prossimo fine settimana.

Da lunedì Caja inserirà nei meccanismi di squadra anche l’ultimo arrivato Matteo Imbrò che ha seguito la squadra nel quadrangolare di Caserta, senza scendere in campo. Con la cancellazione del test del 9 con l’Urania Milano, la Effe avrà così una settimana quasi piena per affrontare la prima ufficiale della stagione. Venerdì al palasport Mauro De Andrè di Ravenna alle 21 la Fortitudo, detentrice del trofeo, sfiderà Rimini nella semifinale.

L’Aquila, infine, vince il trofeo di Caserta. Dopo aver piegato i padroni di casa, ieri, nella finale con Scafati, appena retrocessa in A2, successo per 94-80 (24-26; 46-44; 73-61 i parziali).

Scafati: Walker 9, Chiera, Iannuzzi 2, Pollone ne, Mollura 17, Allen 13, Mascolo 17, Bortolin 2, Puliazi 9, Caroti 11, Fresno.All. Crotti.

Fortitudo: Moore 19, Sarto 14, Conti, Della Rosa, Sorokas 22, Guaiana 7, Fantinelli 14, Mazzola 8, Barbieri 1, Moretti 7, Gamberini 2. All. Caja.

Intanto con l’uscita del calendario della serie A e la possibile concomitanza con Bologna-Torino di calcio, la sfida di mercoledì 29 ottobre tra Fortitudo e Torino potrebbe subire variazione di giorno con eventuale posticipo (o anticipo) di 24 ore.