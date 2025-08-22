Moore-Sorokas, la strana coppia Fortitudo: "Impossibile dire no a un club così celebre"

La potremmo definire come la strana, ma efficacissima, coppia. Stiamo parlando dei due stranieri della Fortitudo, lo statunitense Lee Moore e il lituano Paulius Sorokas. Il primo riservato: alle parole preferisce i fatti. Il secondo strabordante, istrionico, coinvolgente fin dalle prime parole e dagli atteggiamenti in squadra e nello spogliatoio. Una strana coppia, ma sul campo Moore e Sorokas ha dimostrato, già contro Rieti tutta la sua efficacia facendo una gran bella figura nel test contro la formazione laziale.

"Perché la Fortitudo e la A2? Sento la responsabilità, l’ho sempre fatto in carriera – sottolinea Moore –. Non fa differenza che sia seconda serie. Posso portare esperienza, difesa, leadership in attacco e intensità".

Nella sfida con Rieti ha portato 21 punti, miglior marcatore, dimostrando grande qualità.

"Sono l’unico americano? Non è un problema, siamo una famiglia e sono stato accolto benissimo. Il mio modello? Kobe Bryant. Poche parole e tanti fatti? Sì, mi piace giocare le partite e vincerle. Per ora sono qui da solo. La famiglia mi raggiungerà. Hobby? Mi piace molto guardare altri sport e visitare posti sempre nuovi".

Dopo che negli ultimi due anni la Effe si era affidata a una coppia di lunghi tutta americana Ogden-Freeman il primo anno e Gabriel-Freeman nel secondo, si è deciso tornare al più classico guardia-lungo, con l’arrivo di Moore, capace di creare e realizzare, e quello del lituano Sorokas, elemento che per esperienza e qualità sarà il punto di riferimento sottocanestro, come i 12 punti con la Real Sebastiani confermano.

"Provo a parlare italiano, se non riesco magari parlo in lituano – l’esordio –. Quanto ti chiama una squadra come la Fortitudo è difficile dire no. Ci siamo messi d’accordo in 24 ore".

Idee chiarissime per Sorokas. "La Fortitudo l’avevo affrontata solo da avversario. I tifosi sono da brivido, non vedo l’ora di giocare per questo pubblico. Il mio ruolo? Posso giocare ala grande e centro, dove mi chiede l’allenatore, all’inizio penso più da ala grande. Il mio compito è aiutare la squadra".

Ovvio che la presenza di Caja sia stato un fattore aggiuntivo nella scelta del lituano. "Caja ha chiesto a tutti, intensità e di essere aggressivi. Si parte dalla difesa e in attacco ha il suo sistema, e questo mi piace tantissimo. Ci aspetta una stagione ambiziosa, e anche complicata perché la A2 è altissimo livello, forse la migliore seconda serie d’Europa".

In attesa dell’inizio della stagione regolare, stasera e domani a Riccione per Moore e Sorokas, ma in generale per tutta la Fortitudo sarà l’occasione per confermarsi, migliorare condizione fisica e intesa. Le fortune di quest’anno della Fortitudo passeranno dalla strana coppia.