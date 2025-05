Pesaro e Torino si sfidano all'UniEuro Arena: in palio l'avversaria della Fortitudo

Non c’è ancora l’avversaria che uscirà dalla sfida in programma questa sera, ma almeno le date sono state ufficializzate. Dopo l’eterno tira e molla, tra proposte e controproposte, date annunciate e poi annullate, litigi e decisamente poca chiarezza, finalmente la partita tra Pesaro e Torino si gioca.

La sfida del primo turno di play in tra marchigiani e piemontesi è stata infatti programmata per questa sera alle 19 sul neutro della UniEuro Arena di Forlì.

Niente sfida alla Vitrifrigo Arena che proprio fino ad oggi è impegnata nella Convention Tecnica, ma sarà l’impianto romagnolo a stabilire chi tra Pesaro e Torino sarà il prossimo avversario della Fortitudo.

In attesa di conoscere il proprio avversario, la società del presidente Stefano Tedeschi ha avuto la conferma che il secondo turno in programma al PalaDozza si giocherà martedì 6 alle 20,30 e contestualmente alla notizia da ieri è partita la vendita, inizialmente in prelazione agli abbonati, del confronto stesso.

Per gli abbonati sarà possibile far valere il loro diritto allo store di via Riva Reno anche per oggi, oppure online sul circuito Vivaticket fino a domani alle 23.59.

Da lunedì sarà attiva la libera vendita nei posti liberi o lasciati tali dagli abbonati che non abbiamo provveduto a far valere la loro prelazione.

Il costo dei biglietti per gli abbonati vanno dai 10 euro della Curva Schull ai 110 euro della poltrona prima fila.

Intanto la squadra continua ad allenarsi e a prepararsi per il confronto di martedì prossimo. Nessun particolare problema di formazione per coach Attilio Caja. Dopo il rientro di Luca Vencato e Pietro Aradori nelle ultime sfide, ormai è in vista anche quello di Matteo Fantinelli.

Il capitano biancoblù deve convivere con il problema di pubalgia che lo sta perseguitando ormai da tempo, ma sarà pronto per la sfida del secondo turno dei play in. Alla fine dei conti la sosta prolungata non può che essere vista di buon occhio dalla Fortitudo che ha così avuto un po’ più di tempo per recuperare al meglio gli acciaccati e prepararsi sia per i play in che poi, in caso di passaggio del turno nei playoff che vedranno chi tra Fortitudo, Pesaro e Torino che riuscirà a passare queste forche caudine, affrontare sabato prossimo Cantù nei quarti di finale dei playoff.

Stasera a Forlì si decide l’avversaria della Fortitudo, mentre nell’altra parte del tabellone è già deciso l’accoppiamento del secondo turno.

L’1 maggio si è regolarmente giocato l’altra sfida del primo turno dei play in, con la vittoria di Brindisi che, con Mark Ogden grande protagonista, ha espugnato il PalaDelMauro di Avellino imponendosi 67-82 e di conseguenza preparandosi alla sfida di domani alle 18 con la Scaligera a Verona.