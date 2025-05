Playoff basket A2, Fortitudo pronta al riscatto

Desio, 11 maggio 2025 - Avanti con gara 2. Si riparte, nemmeno il tempo di metabolizzare la prima sfida della serie, che sabato sera ha visto Cantù imporsi 72-64 che brianzoli e Fortitudo Flats Service si ritrovano l’una di fronte all’altra per il secondo atto dei quarti di finale dei playoff.

Padroni di casa avanti 1-0 e formazione di Attilio Caja che invece deve analizzare quel che è successo sabato, confermare quel che di buono ha fatto, ottima difesa ed un eccellente Aradori, e migliorare invece quel che non ha funzionato.

Partiamo dalla prestazione di Kenny Gabriel, una rondine, la prova con Pesaro, non fa Primavera, con l’ala ex Brescia purtroppo che è ricaduto di nuovo negli errori commessi per tutta la stagione. Troppi tiri sfarfallati e un nervosismo latente che ha coinvolto anche i compagni, in primis Freeman.

Oltretutto se Gabriel infila una giornata delle sue e Mian fa scena muta o quasi, l’unico vero terminale offensivo della Fortitudo è e resta il solo Aradori, che qualcuno definisce vecchio, pieno di acciacchi ma alla fine è il solo che fa canestro se è vero che dal supporting cast, Panni, Bolpin, Cusin, Vencato ci si attende soprattutto lavoro di gregariato e tanta tanta difesa.

Per battere l’Acqua S.Bernardo servirà uno sforzo maggiore da parte di tutti, anche perché finire sotto con doppio svantaggio brianzolo, sarebbe poi difficile da ribaltare per una Effe che con le rotazioni corte, Battistini rimasto in panchina tutta la sfida, Vencato non al meglio e appena 2’ in campo, nell’ultimo quarto di gioco ha palesato un vistoso calo di energie. Questi i fattori sicuramente negativi, di positivo c’è da dire che la serie dei quarti con Cantù è ancora agli albori e che domani sera, palla a due alle 20.30 al PalaFitLine di Desio (diretta streaming su Lnp Pass, radio su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88), si riparte da 0-0 con la Effe che ha dimostrato anche in campionato, in verità al PalaDozza, di poter far male ai brianzoli.

Serve ripetere la solida prova difensiva offerta sabato e magari metterci uno sforzo maggiore un po’ da tutti in fase realizzativa, in attesa che Mian e soprattutto Gabriel si palesino. La differenza in gara 1 tra Fortitudo e Cantù sta proprio qui, perché i brianzoli, con McGee ottimamente contenuto ad appena 3 punti da Fantinelli e compagni, hanno trovato valide alternative in Baldi Rossi e Valentini, oltre che ovviamente alle punte di diamante Moraschini e Basile, la Fortitudo invece se si esclude la fase finale dove i buoi erano già scappati, invece no.

La serie - Cantù avanti 1-0, domani sera gara 2, giovedì 15 alle 20.30 è invece in programma gara 3 al PalaDozza.