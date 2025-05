Playoff: Fortitudo sfida Cantù, Vencato in forse per gara-uno

Sotto con i playoff. Superato l’ostacolo Pesaro, lasciati alle spalle i play in che nell’altra parte di tabellone hanno visto Brindisi, tredicesima al termine della stagione regolare, superare a domicilio prima Avellino e poi Verona, la Fortitudo si appresta a scendere in campo già da sabato per l’inizio della serie con Cantù.

Il programma dei quarti sarà compresso. Si comincia come annunciato sabato, con gara-uno in programma al PalaDesio alle 20,30. Si bissa 48 ore dopo, lunedì sempre alle 20,30 nell’impianto che negli ultimi anni ospita i brianzoli. La serie poi si trasferirà al PalaDozza dove giovedì 15 la Fortitudo ospiterà Cantù per gara-tre e dove eventualmente sabato 17 è in programma gara-quattro.

Nel caso gara-cinque si giocherà di nuovo in casa di Cantù, al PalaFitLine di Desio martedì 20. Tante partite ravvicinate a cui servirà arrivare nelle miglior condizione psico-fisica possibile e con il maggior numero di elementi a disposizione.

Da questo punto di vista rimane sotto stretta osservazione la situazione di Luca Vencato. Il playmaker, sottoposto ieri a esami strumentali da parte dello staff medico biancoblù, è monitorato con grande attenzione per capire lo stato del suo infortunio e il suo probabile-possibile utilizzo già dal confronto di sabato con la formazione brianzola.

"Gli esami – dice una nota Fortitudo – ai quali è stato sottoposto Luca Vencato hanno evidenziato una contusione ossea al condilo femorale sinistro. Il giocatore sarà monitorato e rivalutato quotidianamente". Vencato stringendo i denti dovrebbe essere così della sfida, dando a coach Attilio Caja una valida alternativa nel ruolo di playmaker e permettendo al tecnico pavese di poter ruotare a 9 i propri effettivi.

Cantù-Fortitudo è un confronto storico e dal grande fascino, ma per tanti è una finale di playoff anticipata, con la richiesta di biglietti sia da parte brianzola che Fortitudo che è decisamente alta. In vista di gara-uno e gara-due dopo i tre giorni riservati alla prelazione per gli abbonati canturini, da oggi parte la libera vendita dei tagliandi per la tifoseria di casa.

Sul fronte biglietti riservati alla tifoseria bolognese la Fossa dei Leoni si è già messa in moto per organizzare le trasferte per sabato e per lunedì, anche se i biglietti 150 decisi dalla questura di Monza, sono una goccia nel mare della richiesta dei tanti tifosi biancoblù che avrebbero voluto seguire la squadra a Desio. Per quel che riguarda invece gara-tre di giovedì prossimo al PalaDozza, già da oggi partirà la prelazione per gli abbonati Fortitudo.

Ultimo strascico post Pesaro, il giudice sportivo ha multata di 833 euro la Fortitudo per offese collettive frequenti agli arbitri.