Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Fortitudo
  4. Poker Fortitudo in palla, battuta anche Cento

Poker Fortitudo in palla, battuta anche Cento

Basket A2 Quattro vittorie su quattro per Caja. Sorokas top scorer con 19 punti: "Stiamo lavorando tanto, siamo sulla buona strada"

di FILIPPO MAZZONI
28 agosto 2025
Basket A2 Quattro vittorie su quattro per Caja. Sorokas top scorer con 19 punti: "Stiamo lavorando tanto, siamo sulla buona strada"

Basket A2 Quattro vittorie su quattro per Caja. Sorokas top scorer con 19 punti: "Stiamo lavorando tanto, siamo sulla buona strada"

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Fortitudo Bologna 81Benedetto XIV Cento 72

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 2, Moore 13, Sarto 9, Sorokas 19, Benvenuti 6; S. Moretti 8, Della Rosa 7, Guaiana 8, Mazzola 9, Conti, Barbieri ne, Gamberini. All. Caja.

SELLA BENEDETTO XIV CENTO: Scarponi 5, Tiberti 6, Devoe 11, Guerrieri 2, Conti 4, M. Moretti 2, Montano 10, Berdini 8, Tonfoglio 6, Piazzi, Davis 18, Arletti. All. Di Paolantonio.

Note: parziali 18-18, 40-33, 63-59.

Quarta amichevole della stagione e quarta vittoria per la Fortitudo. Nella prima sfida davanti al proprio pubblico, giocata in un PalaZola gremito, con oltre 500 spettatori presenti sulle tribune, e guidata dalla coppia straniera Moore-Sorokas, la formazione di Attilio Caja ha battuto la Benedetto XIV Cento. Un’assenza per parte: Anumba nella Effe, Fall per Cento.

Fortitudo che parte con Fantinelli, Moore, Sarto, Sorokas e Benvenuti in quintetto. I primi punti sono proprio dell’ex Lorenzo Benvenuti, poi la partita nonostante il gran caldo all’interno dell’impianto, prosegue sul filo dell’equilibrio. Devoe è il protagonista per Cento (11 all’intervallo e poi panchina), mentre Caja trova protagonisti diversi, prima con Benvenuti, poi con Sarto e nel finale di quarto, dopo che Cento aveva ribaltato la situazione con Mazzola. Al primo stop è 18-18.

Nel secondo quarto ancora Mazzola e la tripla di Della Rosa, lanciano la Effe avanti 23-18. Sale in cattedra Sorokas con 8 punti. Il primo canestro della partita di Moore fissa il punteggio del primo tempo sul +7, fino a quel momento massimo vantaggio per la Effe. Nella terza frazione Cento, con 14 punti di filata di Davis si riporta fino al -1 54-53, poi sono le triple di Sorokas e di Guaiana a rilanciare la formazione di Caja. A fil di sirena la tripla dell’ex Montano riporta di nuovo a -4 i biancorossi.

Nell’ultimo quarto la Effe tocca anche il +10 sul 78-68, grazie al rendimento offensivo di Moore, fino a quel momento 4 e alla fine 13, che Caja impiega nel finale anche come playmaker, con Della Rosa in panchina per fastidio muscolare e Fantinelli a riposo precauzionale, mentre si conferma Sorokas, il miglior della sfida con 19 punti.

"Bellissimo avere così tante gente anche per il precampionato – conferma il lituano –. Il pubblico è sempre partecipe e ci incita. Lo apprezziamo. Stiamo lavorando tanto e siamo sulla buona strada, facendo passi avanti partita dopo partita, dobbiamo continuare così. I miei 19 punti? Personalmente non penso ai punti, se c’è possibilità di tiro lo prendo altrimenti lo faranno gli altri. Gioco in un sistema e se la squadra vince posso chiudere anche senza segnare".

Sabato la Fortitudo sarà di nuovo in campo al PalaZola, sempre alle 18, per la sfida contro Pallacanestro Montecatini.

Intanto in questi giorni è arrivata la conferma dell’accordo anche nella prossima stagione con Radio San Luchino che al pari di Canale 88 sarà partner dei biancoblù, con importanti novità per i tifosi con dirette delle sfide dei biancoblù e ampio postpartita durante i confronti del campionato.

Filippo Mazzoni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su