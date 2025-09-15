Pozzecco Sigari, scudetti e cuore Fortitudo

Sigari fumati nel ventre del PalaDozza, nasi spaccati (il suo), camicie stracciate. E ancora matrimoni annunciati (anche sportivi) e poi cancellati. E due scudetti (il primo a Varese, il secondo, con l’asterisco, in Fortitudo). Facile vero capire di chi stiamo parlando, vero? Ma ovvio, del ct della nazionale italiana di basket. Di Gianmarco Pozzecco (nato a Gorizia il 15 settembre 1972), detto il Poz o la Mosca Atomica, che era il nickname che tanto piaceva al compianto Franco Lauro.

Dici Poz e lo pensi in maglia Fortitudo. Sulla panchina Fortitudo. Anche se, nel 2007 – in Virtus il patron è Claudio Sabatini, il coach è Stefano Pillastrini – il Poz è a un passo dalla V nera. Pilla stravede per lui, Sabatini, che come sempre sa guardare lontano, sa che un personaggio del calibro di Pozzecco non può che fare bene alla sua società.

Alla fine non se ne fa nulla, perché il Poz, che è a un centimetro dal dire sì, ripensa al suo passato. E a proposito di matrimoni annunciati, ma mai arrivati all’altare, c’è la liaison con Maurizia Cacciatori, all’epoca – siamo all’inizio del terzo millennio – stella della pallavolo azzurra. Nulla di segreto né di pruriginoso: i due, alla fine, prendono altre strade. Restando in ottimi rapporti.

Perché il Poz è così: estroverso, vulcanico. Ma anche e soprattutto generoso. E in un’epoca in cui, ormai, atleti e tecnici si sono arresi definitivamente al politicamente corretto, e anche al cliché delle interviste nelle quali le risposte non escono mai fuori dalle righe. Il naso spaccato, per dirla tutta, è precedente all’approdo in Fortitudo. Nella stagione 1998/1999, il Poz è il capobanda di Varese. Con Meneghin (figlio) costituisce una coppia imprendibile. E Charly Recalcati – che aveva giocato contro Meneghin (padre) – che allena: con il risultato che a Masnago non solo si divertono come dei matti. Ma vincono anche.

Si diverte meno la Benetton Treviso che, in finale, viene spazzata via. Con un blocco portato in modo poco ortodosso e il gomito un po’ alto, Marcelo Nicola centra il naso del Poz. Il naso è storto, ma il Poz non si ferma.

"Doveva colpire il cuore per fermarmi", dirà nell’ambito dei festeggiamenti varesini. Il Poz è al settimo cielo, ha appena vinto lo scudetto numero 10 di Varese ed è pronto a volare in Nazionale. Lui è pronto, Boscia Tanjevic, che è il ct no. Risultato? L’Italia vince l’Europeo – succedeva anche questo, una vita fa –, ma il Poz vede la Nazionale solo in tivù. Vede e, vedremo il perché, non dimentica. Assist, zingarate, accelerazioni improvvise. Il Poz è su tutti i giornali. E Bologna è Basket City.

Così il Poz diventa un pallino di Giorgio Seragnoli e nella stagione 2002/2003 diventa un prodotto della Città dei Canestri. E quello che non era riuscito con Andrea Meneghin, riesce al Poz. Che per esplodere, aspetta una partita particolare. Sulla panchina dell’Aquila c’è Matteo Boniciolli, su quella della Virtus, il suo maestro, Boscia Tanjevic.

Sabato 16 novembre 2002, si gioca il derby al PalaDozza. E’ la decima giornata di campionato, la Fortitudo fa tanta fatica nel primo tempo, chiuso sotto 33-43. La musica sembra non cambiare dopo trenta minuti, 55-62. Poi, però, entra in scena il maestro del pick’n’roll. Il Poz vuole vincere il primo derby e, rispetto ai compagni, ha una motivazione in più. Dimostrare qualcosa a Tanjevic che tre anni prima, l’ha lasciato a casa dagli Europei.

Il Poz ricama: Skelin chiude con 9 punti, Kovacic con 19, ma è l’asse con Tomas Van den Spiegel (15) a funzionare a meraviglia. L’Aquila vince 80-71 (brilla l’attacco, ma la difesa di Boniciolli concede solo 9 punti) e il Poz si fa trovare nello spogliatoio con il sigaro acceso. Per fare il verso a Boscia, accanito fumatore.

Tre stagioni con il petto in fuori, fino al 19 aprile 2005. C’è una lite con Jasmin Repesa, che chiede la testa del Poz. La società l’appoggia, l’avventura in Fortitudo si interrompe lì. Due mesi dopo, ci sarebbe stato il tiro incredibile di Ruben Douglas al Forum di Milano. Resta il feeling con il masseur, Abele Ferrarini, che il Poz così come Basile, chiama ’Il Professore’. Poi, appunto, nell’estate 2007 il no a Pilla e Sabatini – "resto fortitudino dentro", ripete in diverse interviste – il ritorno con i colori dell’Aquila come allenatore nel 2018, al posto di Boniciolli.

E’ stato l’ultimo il ct azzurro di una nazionale che proprio non riesce a rinverdire gli antichi fasti. L’ultima medaglia internazionale, della nazionale maggiore, è legata alle Olimpiadi di Atene. Uno storico argento: in panchina c’è Recalcati, ma in campo, il Poz. Che come allenatore dimostra di avere doti non comuni. Nessuno è in grado di creare un gruppo e cementarlo come lui. E l’ultima decisione di indicare Polonara come riserva a casa – nonostante Achille sia alle prese con la leucemia – la dicono lunga sul Poz. Gli si può fratturare il naso. Ma il cuore resta unico. Anche se non sempre può bastare. E a Riga, pochi giorni fa, le dimissioni da ct dopo il discusso ko con la Slovenia.

