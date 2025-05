Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel contro Cantù

Aradori 6,5 (in 17’ 1/6 da due, 5/10 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist). Marcatissimo dalla difesa di Cantù che gli concede molta meno libertà rispetto a gara-uno, trova comunque il modo di rendersi utile.

Gabriel 6 (in 30’ 5/9 da due, 2/6 da tre, 5/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un assist, una stoppata). Il voto finale è la perfetta media tra il 4 e l’8 che gli andrebbero attribuiti in base ai momenti della partita. Primo tempo in cui l’unica poco positiva è una bella stoppata, ripresa in cui prova, insieme con Aradori a invertire l’inerzia della sfida, lasciando da parte il nervosismo e pensando solo a giocare.

Bolpin 6,5 (in 33’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 recuperate, una persa, 3 assist). Ottimo primo tempo dove è il miglior terminale offensivo, mentre in difesa continua a essere il solito ottimo baluardo. Nella ripresa continua a dare un buon contributo alla squadra.

Panni 6 (in 17’ 0/1 da due, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Chiamato a compiti di regia per dar fiato a Fantinelli, si dedica sopratutto a mettere in ritmo i compagni.

Cusin 5,5 (in 10’ 2/2 da due, 5 rimbalzi, una persa) Ci prova con impegno e dedizione, ma soffre sottocanestro.

Mian 4 (in 19’ 1/2 da due, 0/5 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Continua a sbagliare di tutto e di più. Davvero l’ombra di se stesso.

Fantinelli 6 (in 29’ 3/6 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 7 assist, una stoppata). La generosità fatta persona, la solita regia, con tanti assist e nel primo tempo ci mette anche qualche punto importante.

Freeman 4 (in 31’ 3/7 da due, 6 rimbalzi, 3 recuperate, 4 perse, un assist, una stoppata). Distratto, si fa dominare a rimbalzo dai lungi avversari, una delle peggiori prestazioni, sopratutto per atteggiamento da quando è alla Effe.

Filippo Mazzoni