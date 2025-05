Prestazioni dei giocatori della Effe nella vittoria al PalaDozza

Aradori 6 (in 22’ 1/3 da due, 0/5 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Non riesce a mettersi in ritmo, ha il merito di forzare il meno possibile, di accentrare spesso le attenzioni difensive degli avversari su di sé e di lasciare maggiore spazio ai compagni.

Gabriel 8 (in 29’ 2/3 da due, 6/10 da tre, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 recuperate, 2 stoppate date). Assoluto protagonista. Micidiale dalla lunga distanza, si fa vedere anche rimbalzi e un paio di importanti recuperi. E’ stato il fattore determinante che ha permesso alla Effe di tenere la testa del match.

Bolpin 6,5 (in 37’ 0/2 da due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 8 assist). Tanta difesa e una discreto supporto in regia, a questo aggiunge tanti, ottimi assist.

Panni 7 (in 14’ 1/3 da tre, una recuperata, una persa, un assist). La tripla a inizio secondo parziale incendia il PalaDozza. Gioca con grandissima aggressività in difesa dove si conferma eccellente mastino.

Cusin 6,5 (in 12’ 2/3 da due, 4 rimbalzi, una persa). Tanto lavoro oscuro, dando un buon cambio a un grande Freeman. Nella ripresa ci mette qualche 4 punti il che non guasta mai.

Mian 5,5 (in 29’ 1/4 da due, 0/5 da tre, 4/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist, 2 stoppata subite). Sbaglia un po’ troppo al tiro, ma prova a rendersi utile in mille modi. Nel finale mette i liberi della staffa.

Fantinelli 8,5 (in 29’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 5/6 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 3 assist). Grande prestazione per lui, lascia che la partita arrivi a lui e nel finale dopo una egregia regia, fondamentali compiti di difensivi, mette la firma con 7 punti di fila.

Freeman 8 (in 27’ 7/8 da due, 4/5 ai liberi, 11 rimbalzi, 4 recuperate, 4 perse, 2 assist, una stoppata). Offensivamente riesce a infilare il coltello nel burro della difesa sottocanestro di Cantù. Qualità, ma anche quantità anche in difesa al servizio dei compagni.

Filippo Mazzoni