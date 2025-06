Riccardo Bolpin lascia Fortitudo per Verona: contratto più remunerativo

Riccardo Bolpin lascia la Fortitudo. Facendo valere la clausola di rescissione unilaterale dal suo accordo in essere con la Fortitudo e in scadenza nel giugno 2026, l’ala ha deciso di lasciare la Effe e di firmare per Verona. Per lui un un contratto più remunerativo di quello in essere. Si parla di circa 30mila euro in più per Bolpin che lascia la Fortitudo dopo due anni di crescita costante e in cui era diventato un punto fermo. Durante questa stagione, Bolpin aveva avuto sia un allungamento del contratto, fino al 30 giugno 2026 e un adeguamento delle cifre già valido per la stagione appena conclusa. In questi due anni sotto le Due Torri, Bolpin aveva messo a segno cifre ragguardevoli con oltre 32’ di media, nelle 86 partite giocate confermandosi imprescindibile. In Fortitudo, dove era arrivato dopo un anno a Chiusi, Bolpin era cresciuto confermando le proprie qualità di giocatore di categoria, adesso la decisione di lasciare Bologna per Verona, piazza dove da quest’anno è arrivato coach Demis Cavina e dove potrebbe accasarsi anche Lorenzo Ambrosin obiettivo anche della Effe.

Al momento in Fortitudo rimane il solo Matteo Fantinelli, con il capitano che ha contratto fino al 30 giugno 2026, in una squadra che va verso la sua completa rifondazione. Quella che il gm Flavio Portaluppi e coach Attilio Caja stanno assemblando sarà una Fortitudo completamente nuova, che punterà in alto e che dovrà necessariamente trovare i giusti equilibri cammin facendo. Detto di Bolpin, della rosa di quest’anno Fabio Mian è vicino a firmare per Rieti, mentre si parla di un interessamento di Cividale per Deshawn Freeman.

Piste aperte verso nuove destinazioni anche per Aradori, Vencato, Panni, Sabatini, Battistini e Menalo. In entrata attesi i primi colpi. I nomi caldi sono quelli di Lorenzo Benvenuti pronto a lasciare Cento e trasferirsi a Bologna, mentre è in piena evoluzione la situazione di Gianluca Della Rosa, tentato dall’accettare la corte della Effe anche se il fratello Tommaso sarà il prossimo capo allenatore a Pistoia in A2, in ogni caso ci vorrà qualche settimana per completare la rosa, ma Caja e Portaluppi, con un budget di circa un milione netto a disposizione, sono pronti ad allestire una squadra che possa primeggiare.

Filippo Mazzoni