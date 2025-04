Rinviata la sfida Fortitudo-Rimini per la scomparsa di Papa Francesco

Tutto rinviato di 48 ore. La scomparsa improvvisa di Papa Francesco oltre a lasciare un vuoto incolmabile in tutti i fedeli, ha fatto fermare anche tutto il mondo dello sport.

Non ha fatto eccezione la sfida che era stata inizialmente programmata per ieri al PalaDozza tra Fortitudo e Rimini e che, in attesa dell’ufficializzazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro prevista per oggi, sarà recuperata domani sera, a partire dalle 20,30.

La morte del Santo Padre ha convinto la Fip – come altre federazioni, del resto, stop anche al calcio e al baseball – a rimandare tutte le gare ufficiali previste per ieri, mentre appare scontato che, in tutte le manifestazioni sportive in programma nei prossimi giorni verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco.

Domani Fortitudo Flats Service e Rimini in campo per affrontarsi nella penultima giornata di serie A2. Una scelta quasi obbligata quella della data di domani anche per evitare la concomitanza della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli (giovedì) e le celebrazioni del 25 aprile.

Oltretutto domenica, in contemporanea su tutti i campi è in programma l’ultima sfida di stagione regolare che a conti fatti decreterà la graduatoria ufficiale di playoff e play-in. Con i risultati delle sfide di sabato, il match di domani acquista una importanza particolare visto che permetterebbe alla Effe di riprendersi il settimo posto, l’ultimo per l’accesso ai playoff diretti senza passare dalle forche caudine dei play-in.

Da un certo punto di vista il rinvio di ieri permette a coach Attilio Caja di poter mettere un po’ più di benzina nel motore dei suoi, concedendo a Luca Vencato di avere un paio di allenamenti a disposizione prima del rientro in campo e un paio di giorni in più magari per migliorare le condizioni di Pietro Aradori.

In ogni caso la classifica di Fortitudo e Rimini, seconda con +2 su Cantù, ma in svantaggio negli scontri diretti con i brianzoli, si decide tra domani e domenica. Per la Effe lo scoglio finale sarà quello di Livorno fronte Libertas, in quella Modigliani Forum dove la stagione dell’Aquila era iniziata con il trionfo in SuperCoppa, ma quella era tutta un’altra storia e un’altra Fortitudo.

Le altre gare: Cividale-Cento 83-75. Urania Milano-Livorno 84-94, Nardò-Orzinuovi 103-83, Pesaro-Udine 82-84, Avellino-Cantù 76-82, Rieti-Juvi Cremona 69-67, Torino-Piacenza 93-83, Vigevano-Verona 94-90, Forlì-Brindisi 78-70.

La classifica: Udine 58; Rimini 50; Cantù 48; Forlì 46; Rieti e Cividale 44; Verona 42; Fortitudo Flats Service Bologna; Milano e Torino 40; Avellino, Pesaro e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Libertas Livorno e Cremona 26; Vigevano 24; Nardò 22; Piacenza 14.