Sabato il test al PalaZola con Montecatini. Fronte abbonamenti: superata quota duemila. Fortitudo, il debutto contro Roseto verso il rinvio. Intanto domani Caja cerca altre risposte con Cento

Una nuova amichevole da programmare, una campagna abbonamenti da proseguire e un esordio, in campionato, rinviato. Se il primo impegno ufficiale della stagione, weekend del 12-14 settembre a Rimini con la Supercoppa è ancora lontano, impegni e appuntamenti in campo ed extra continuano ad accavallarsi in casa Fortitudo. La campagna abbonamenti continua a procedere spedita. Nei giorni scorsi è stata superata quota 2000 e seppur siano ancora lontani i 4567 tagliandi della passata stagione, in casa Fortitudo c’è rinnovata fiducia, data anche dal buon inizio della squadra, su fatto di poter raggiungere quote ragguardevoli, probabilmente irraggiungibili per altre realtà sia in A2 che in serie A. L’affetto e la partecipazione del popolo biancoblù sono confermati da numeri sempre più in crescendo, con gli abbonati che hanno tempo per rinnovare il proprio posto fino al 14 settembre, con la libera vendita in programma solo tra 3 settimane, da martedì 16.

Altra notizia è il rinvio dell’esordio in campionato della Effe, in programma da calendario il 21 settembre a Roseto degli Abruzzi. Dal 17 al 21 settembre la nazionale italiana Under 23 3x3 sarà infatti impegnata in Cina per i Mondiali di categoria. Tra gli azzurrini che si sono conquistati l’accesso alla rassegna iridata c’è anche il playmaker Giordano Durante, giocatore di Roseto. Con la probabilissima indisponibilità di Durante (le convocazioni ancor non sono state ufficializzate), appare scontato il rinvio del confronto, in modo da dare a coach Alessandro Finelli, bolognese doc e da quest’anno sulla panchina degli abruzzesi, la possibilità di avere il proprio playmaker a disposizione per la gara con la Effe.

Sul fronte amichevoli intanto le tre sfide interne con Cento, Pallacanestro Montecatini e Urania MIlano in programma al PalaZola saranno disputate tutte a porte aperte e tutte alle 18. Dopo l’esordio con Rieti e il torneo di Riccione, il precampionato della Effe proseguirà domani con la sfida contro Cento, in programma alle 18 e per l’occasione trasmessa in diretta su Canale 88. Sabato, sempre alle 18, la Effe bissa sempre al PalaZola con la Pallacanestro Montecatini, ma stavolta, vista la concomitanza del Bologna Fc senza diretta tv. La terza sfida interna sarà invece in programma il 9 settembre, alla vigilia della Supercoppa, sempre al PalaZola con l’Urania Milano. A inframezzare i confronti con la Pallacanestro Montecatini e con Urania Milano, da ricordare che la Effe sarà impegnata nel weekend del 4 e 5 settembre a Caserta, nella prima edizione del trofeo Giovanni e Ornella Maggiò insieme ai padroni di casa della Juvecaserta, alla Virtus Roma ed a Scafati, quest’ultima una delle grandi favorite del prossimo campionato di serie A2.

Filippo Mazzoni