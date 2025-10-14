Serie A2: Alessandro due anni fa era passato a Cremona, prossima avversaria della Effe. Oggi intanto la ripresa degli allenamenti. Fortitudo troppo corta, un aiuto dal mercato. Caja vicinissimo a riabbracciare Morgillo

A volte ritornano. Alessandro Morgillo ad un passo dalla Fortitudo. Dal valzer dei lunghi, Nazzareno Italiano a Scafati e Matias Bortolin dai campani alla Juvi Cremona, alla Fortitudo potrebbe arrivare il centro della Juvi Cremona. Nato a Napoli, ventisei anni il prossimo 5 dicembre, Morgillo aveva già giocato in Fortitudo due anni fa, proprio sotto la guida di coach Attilio Caja. In quella Flats Service che aveva raggiunto la finale promozione con Trapani, arrivando ad un passo dalla serie A, Morgillo era il cambio di Freeman, crescendo durante l’arco della stagione seguendo i consigli proprio di Caja.

L’estate scorsa era passato alla Juvi Cremona con cui aveva firmato l’accordo anche in questa stagione. Un primo anno importante per Morgillo, con numeri di tutto rispetto, mentre invece quest’anno il giocatore napoletano sembra aver trovato meno spazio nelle rotazioni di coach Luca Bechi, con una media abbassata a poco più di 10’ di impiego a partita, 2.2 rimbalzi, pochi tiri presi e appena 2 punti messi a segno in 5 partite. Il suo possibile ritorno alla Fortitudo - anche Roseto è molto interessata al giocatore - deve essere visto da parte del giocatore come una nuova possibilità di crescita per un elemento che sotto le Due Torri era partito in sordina, ma aveva finito in crescendo, al punto che in tanti si auspicavano una sua conferma.

Da parte della Effe l’arrivo di Morgillo deve essere visto come l’innesto che mancava dopo l’infortunio di Lorenzo Benvenuti e che così non solo va ad allungare le rotazioni biancoblù, ma fornisce a coach Caja un centro di ruolo in grado di alternarsi e completarsi con Moretti.

Nel caso che l’affare si concretizzarsi, la strana ironia della sorte vorrebbe che la prima di Alessandro Morgillo di nuovo con la canotta della Fortitudo sarebbe proprio in quel PalaRadi che finora era stata la sua casa. Domenica alle 18 infatti a Cremona si gioca Juvi-Fortitudo, possibile prima per Bortolin con la canotta dei lombardi, ma possibile prima anche di Morgillo con quella della Effe.

Oggi intanto la Fortitudo riprende ad allenarsi al PalaZola, senza Valerio Mazzola e senza Lorenzo Benvenuti, mentre dovrebbe iniziare a lavorare gradualmente in gruppo anche Simon Anumba. Con l’arrivo di AlMorgillo, però, non c’è più fretta di recuperare l’ex Rimini, fuori da 2 mesi, in pratica da inizio preparazione, e mai a disposizione in questo avvio di stagione.

Filippo Mazzoni