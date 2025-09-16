Serie A2, Basciano esce di scena. Le quote a Gentilini e Malaguti. Passione Fortitudo, abbonati a quota 4.242

Giornate intense in casa Fortitudo. La squadra è al lavoro in vista dell’esordio a Roseto. Ma ci sono anche novità societarie con cambi di quote, per altro previste, e una campagna abbonamenti che chiusa la parte relativa ai rinnovi, vedrà l’ultima settimana di libera vendita.

La Supercoppa, vinta da Cividale con l’ex Effe Deshawn Freeman assoluto protagonista, ha accelerato i ritmi nel mondo Fortitudo. La prima parte della campagna abbonamenti, riservata alla prelazione e all’acquisto dei posti liberi si è chiusa con 4.242 tessere staccate. Una cifra che non si discosta molto dalle 4.567 della passata stagione e che potrebbe migliorare ancora in considerazione che da oggi, e fino a domenica, è aperta la libera vendita sia allo Store che online sul circuito Vivaticket.

Sold out la Curva Schull in via di esaurimento i tagliandi per gli altri settori. Le 4.242 tessere sono la conferma di come quella biancoblù sia una delle tifoserie più calde e presenti in tutto il panorama nazionale. Sul fronte societario si è concretizzato il passaggio delle quote del capitale della Sporting Fortitudo. Le quote, pari al 2 per cento, detenute finora da Pietro Basciano, sono passate a Matteo Gentilini e Davide Malaguti. Gentilini tocca così il 43,37 per cento, mentre Gobag srl di Malaguti porta la partecipazione nella controllante del mondo Fortitudo, al 21,95. Invariate le altre percentuali di quote dei soci.

Sul fronte squadra da ieri è iniziata la preparazione in vista dell’esordio in campionato di domenica a Roseto. Simon Anumba ha svolto in parte l’allenamento con il gruppo, per cui dovrebbe essere a disposizione di coach Attilio Caja per la trasferta.

Nessun problema per Paulius Sorokas come lui ha sottolineato intervistato da Canale 88. "Ho già fatto allenamento pieno con la squadra. La sconfitta con Rimini? Dispiace, abbiamo fatto bene per 15’. Stiamo lavorando, dobbiamo metterci più energia, ma per domenica saremo pronti – dice –. Siamo tutti nuovi, ci vorrà un po’ di tempo, ma saremo e dovremo essere un gruppo che lotterà tanto in difesa e userà la velocità con tutti gli elementi. Tutti possono essere protagonisti. Io leader? Più nello spogliatoio, in campo non ce n’è uno immediato. Mi piace quando i ragazzi mi ascoltano. Non sono uno che rompe tanto, sanno che se parlo dico cose giuste".

Venerdì alle 17,30, infine, al Circolo Bononia, in via Castiglione 1, la presentazione delle divise ufficiali Fortitudo.