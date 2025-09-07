Serie A2, buone indicazioni dal torneo di Caserta. E venerdì a Ravenna sarà Supercoppa. Fortitudo, la coppia di stranieri gira già a mille. Moore segna con continuità e Sorokas domina l’area

Lee Moore e Paulius Sorokas la strana coppia Fortitudo che funziona alla perfezione. L’avevamo definita tale a inizio preparazione, con l’americano riservato che alle parole preferisce i fatti. E il lituano strabordante, istrionico, coinvolgente fin dalle prime parole e dagli atteggiamenti in squadra e nello spogliatoio, ed è una coppia di stranieri che funziona nel migliore dei modi.

L’ottimo precampionato della formazione di Attilio Caja – sarà basket ’balneare’, ma a perdere non ci sta mai nessuno –, porta in maniera determinante la firma della coppia straniera. A Caserta in semifinale con la JuveCaserta Moore ha chiuso a quota 25 smazzando 5 assist e Sorokas 11 con 6 rimbalzi. Nella finalissima contro Scafati, una delle grandi favorite di A2, i ragazzi di Caja sono andati ancor meglio con l’americano a quota 19, ma anche 5 assist e 4 palle recuperate e un incontenibile lituano che contro la sua ex squadra ha chiuso a quota 22.

Moore e Sorokas, ma non solo. Nell’arco delle sei sfide Caja ha trovato ottime risposte da tanti effettivi, da Fantinelli a Mazzola, da Moretti a Della Rosa, con un Sarto che ha confermato una grande continuità in fase offensiva, complessivamente quasi 13 di media, ma anche un’eccellente attitudine difensiva. Annullata l’amichevole con l’Urania Milano, da domani la Fortitudo tornerà al PalaZola per inserire nel migliore dei modi Matteo Imbrò, a Caserta con i compagni, ma non in campo.

Fantinelli e compagni torneranno in campo venerdì Ravenna con Rimini nella semifinale di Supercoppa. La Fortitudo ha chiuso il precampionato con un perfetto 6/6 imponendosi nel torneo di Riccione su Cividale e Pesaro, in amichevole al PalaZola con Cento e Montecatini e poi proprio a Caserta con Juvecaserta e Scafati. L’unico neo di questo precampionato è arrivato dall’infermeria, prima con l’infortunio di Simon Anumba costretto a saltare tutta la preparazione e soprattutto il grave stop di Lorenzo Benvenuti che ha privato la Effe del centro titolare per tutta la stagione.

La società è corsa subito ai ripari, ha firmato Imbrò, portando al cambio di ruoli di alcuni elementi, ma confermando una competitività che non è variata rispetto a quella che la coppia Caja-Portaluppi aveva pensato durante il mercato e con qualche freccia offensiva in più nella faretra del coach biancoblù. Fronte societario, nei prossimi giorni sarà sciolto anche il nodo relativo al main sponsor con il possibile abbinamento rinnovato con Flats Service.