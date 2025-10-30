Serie A2: Caja spera di recuperare Imbrò e dare tanti minuti ad Anumba. Fortitudo, la classifica è sistemata. Adesso però serve più continuità

In un campionato così equilibrato come quello di A2 bastano due sconfitte consecutive per precipitare lontano dai playoff, ma anche due vittorie per rivedere la vetta della classifica. Lo sa bene la Fortitudo che continua la stagione fatta da strisce di vittorie e di sconfitte.

Vittorie con Scafati, Cividale e Urania Milano, sconfitte con Pesaro e Juvi Cremona e poi nell’ultima settimana i successi con Verona e Torino sono la conferma di come basti davvero poco per risalire, come ha fatto la Flats Service da un anonimo posizione di centro classifica al secondo posto.

Merito come detto di una serie A2 ancora equilibrata e che stenta a fare uscire i valori assoluti delle squadre.

Certo che questo periodo di novembre-dicembre che per la Effe inizia domenica a Pistoia, in quello che possiamo ribattezzare il ’Della Rosa’s day’, potrebbe iniziare a delineare i valori in campo.

Ecco così che sarà importante iniziare questo periodo bene e chiuderlo meglio. Per farlo serve confermare quella solidità difensiva fatta vedere con Verona e Torino, ma anche ritrovare o trovare chi per il momento non è riuscito a dare una mano alla causa biancoblù.

Coach Attilio Caja nel dopo Torino ha elogiato i giocatori, senza far nomi, ma lo facciamo noi Fantinelli, Della Rosa, Moore, Sarto, Guaiana e Sorokas, certo che a questi servirà recuperare dall’infortunio Imbrò, migliorare la condizione fisica di Anumba, appena un minuto giocato in tutto il campionato, e far crescere Moretti che nelle ultime uscite sembra aver perso lo smalto.

A Pistoia, nella sfida che metterà di fronte Gianluca Della Rosa al passato, ai suoi colori, alla sua città, sarà battaglia, ma per riuscire a superare i toscani sarà fondamentale che crescano le prestazioni di tutto il gruppo, perché l’emergenza la si può tamponare stringendo le rotazioni, ma a lungo a dare in un periodo dove ci sono tanti match infrasettimanali, avere un organico più lungo non solo aiuta, diventa vitale.

Oggi intanto, dopo un mercoledì di riposo, la squadra torna al lavoro per preparare il confronto di domenic contro la formazione toscana con l’obiettivo di continuare la striscia positiva. Del resto non c’è due senza tre.

Le altre gare: Verona-Brindisi 85-71, Forlì-Mestre 85-80, Cento-Cremona 94-74, Rimini-Roseto 85-78, Avellino-Bergamo 94-82, Cividale-Scafati 76-70, Pesaro-Pistoia 82-73, Livorno-Urania Milano 98-60, Rieti-Ruvo di Puglia 101-78.

La classifica: Verona e Vuelle Pesaro 12; Fortitudo Bologna, Rimini, Livorno, Rieti e Brindisi 10; Cremona, Pistoia, Torino, Scafati, Bergamo, Cividale, Cento e Avellino 8; Mestre e Forlì 6; Roseto e Ruvo di Puglia 4; Urania Milano 2.