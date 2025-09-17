Serie A2: domenica l’esordio per la formazione di Caja. Fortitudo, ora c’è anche Anumba. A Roseto con il gruppo al completo

Fortitudo al completo. Visti infortuni e acciacchi della passata stagione e dell’inizio di quest’anno, il fatto che la squadra sia al completo, Benvenuti a parte, è in effetti una notizia positiva in casa Effe.

Da lunedì Matteo Fantinelli e compagni hanno ripreso ad allenarsi al PalaZola in vista dell’esordio in campionato di domenica a Roseto. Anche Simon Anumba ha iniziato ad allenarsi con i compagni e anche se non ancora al top, sarà a disposizione di coach Attilio Caja. Con il ritorno di Anumba, fermo dalla prima settimana di preparazione e l’inserimento di Imbrò, la Fortitudo che esordirà in campionato sarà al completo.

Il rientro di Anumba allunga le rotazioni sottocanestro della squadra e dà ai biancoblù una ulteriore arma a propria disposizione.

A Roseto la formazione di Caja si troverà di fronte un’avversaria che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la promozione conquistata nella passata stagione e che punta a fare del PalaMaggetti un catino difficile da espugnare. La sfida sembrava doversi spostare, poi l’infortunio di Giordano Durante il play abruzzese che doveva partecipare ai Mondiali 3x3 under 23, ha evitato il rinvio con il confronto che si giocherà regolarmente. Proprio in sostituzione di Durante, Roseto ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Avellino Antonino Sabatino che da una decina di giorni si allenava al PalaMaggetti agli ordini di coach Alessandro Finelli, bolognese doc e da quest’anno sulla panchina degli abruzzesi.

Fronte campagna abbonamenti. Chiusa la prima parte a quota 4242, da ieri sia allo Store di via Riva Reno che sul circuito Vivaticket è iniziata la seconda parte per i tagliandi ancora disponibili. La libera vendita continuerà fino a domenica quando terminerà la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti alla Effe. Già ieri si era già abbondantemente superato quota 4.300 con curva Calori, al pari della Schull, esaurita. Un dato che conferma come il popolo biancoblù sia, per attaccamento e per numero, uno dei più caldi d’Italia, non solo in serie A2, dove la Effe negli ultimi anni detieni quasi tutti i record di incassi, percentuale di riempimento e presenze, ma anche in serie A dove solo poche squadre possono vantare numeri più alti di quella Fortitudo.

Domani alle 11,30, al Centro Congressi dell’hotel Savoia Regency è in programma la presentazione dei campionati di serie A2 e B.