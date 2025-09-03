Serie A2: dopo l’infortunio a Benvenuti, la Effe è corsa ai ripari prendendo l’esperto playmaker-guardia anche se il reparto è già coperto. Fortitudo, colpo da novanta: ecco Imbrò. Ma ora Caja dovrà fare qualche arrangiamento

Alla fine arriva Imbrò. Nuovo chiassoso colpo di scena sul finire dell’estate della Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo il grave infortunio al ginocchio occorso al suo centro Lorenzo Benvenuti nell’amichevole di sabato scorso contro Montecatini, si è vista costretta a ricomparire sul mercato. Questa volta mettendo a segno il prestigioso play-guardia agrigentino classe 1994, già più volte accostato alla Effe nelle ultime stagioni, che dopo essersi svincolato da Pesaro (dove ha chiuso la stagione con 7,6 punti di media, 2,5 rimbalzi e 3,2 assist in quasi 24 minuti di utilizzo) vestirà la maglia con l’aquila scudata. A 13 anni dalla sua stagione con gli Eagles, nel periodo dello scisma fortitudino che squarciò club e tifo.

Un ingaggio certamente di grande esperienza, che tuttavia andrà a inserirsi in un reparto già saturo e che per questa ragione costringerà coach Caja a qualche trasformazione e riarrangiamento. Ferma restando infatti la cabina di regia, con capitan Matteo Fantinelli in sella e con Gianluca Della Rosa supplente, Imbrò andrà a collocarsi nel settore esterni al fianco di Lee Moore e prendendo così il posto di Vincenzo Guaiana (che potrebbe passare ad ala, come secondo di Alvise Sarto).

Per l’effetto domino scaturito dall’uscita dai giochi di Benvenuti, il rimpasto sul reparto lunghi potrebbe spostare Valerio Mazzola da 4, in attesa del recupero di Simon Anumba, e Paulius Sorokas da 5 insieme a Samuele Moretti.

Questo per ora potrebbe essere il nuovo profilo della Fortitudo, che dal giugno 2024 (finali playoff contro Trapani) a oggi ha inanellato 15 mesi sventuratissimi di infortuni e lavori a singhiozzo, che non hanno certo permesso di lavorare continuativamente. E, ça va sans dire, con la serenità di chi intende ritornare nella massima serie coi crismi della progettualità.

Matteo Imbrò dunque. Già visto a Bologna sulla sponda della Virtus (due scudetti U19 e poi fascia da capitano della prima squadra nella stagione 2013/2014), prima del quadriennio di A2 diviso fra Ferentino e Treviso. Con Treviso ritrova la serie A e partecipa alla Champions League, prima di spostarsi a Verona e Scafati.

Nelle ultime due stagioni vince l’A2 con Trapani (proprio contro la Fortitudo in un’accesissima serie finale), poi passa a Pesaro. Domani intanto i biancoblù scenderanno a Caserta per la prima edizione del torneo Giovanni e Ornella Maggiò: Fortitudo-Juve Caserta saranno in campo alle 21.