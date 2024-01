Serie A2. Fortitudo, Final Four sempre più vicina

Giornate di lavoro per la Fortitudo che continua a preparare la sfida della Baltur Arena di domenica. La formazione di Attilio Caja si troverà di fronte una Sella Cento decisa a ripetersi dopo la vittoria di Nardò in quella che sugli spalti sarà una festa. Si va verso il tutto esaurito per l’impianto centese con tantissimi tifosi biancoblù presenti, considerando che i 400 tagliandi riservati alla tifoseria della Effe sono stati polverizzati. Per la Fossa sarà l’occasione per confermare e consolidare un gemellaggio storico come quello con la tifoseria biancorossa centese, ma sarà anche la voglia di continuare a seguire e incitare, così come per altro fatto anche a Piacenza e nelle precedenti trasferta, Matteo Fantinelli e compagni.

Sul fronte squadra, da rivalutare la condizione di Celis Taflaj, per altro a tutti gli effetti l’undicesimo in organico, la formazione di Attilio Caja lavora al completo, con l’obiettivo di centrare un successo che potrebbe già valere, in base anche ai risultati che potrebbero arrivare dagli altri campi, l’aritmetica certezza di uno dei primi due posti e del relativo accesso alla Final Four di Coppa Italia. f. m.