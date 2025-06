Serie A2: il general manager Portaluppi e coach Caja puntano a chiudere il più rapidamente possibile il pacchetto degli italiani. Anumba, Piccoli o Guaiana per la Fortitudo

Partenze, arrivi, cambio di quote societarie. E’ un periodo intenso e importante per la Fortitudo. Dopo un weekend di apparente tranquillità da oggi prende il via una nuova settimana che si annuncia fondamentale per la Effe. L’apparente tranquillità è dovuta solo a mancanza di ufficializzazioni, non certo perché i lavori si sono fermati.

Il general manager Flavio Portaluppi e il coach Attilio Caja non hanno in pratica mai staccato la spina lavorando al completamento della rosa. Dopo le firme di Sarto, Benvenuti e Della Rosa, in casa Fortitudo si punta a completare il pacchetto degli italiani nel più breve tempo possibile. La pista calda è quella del cambio dell’ala piccola, che farà da alternativa al già firmato Alvise Sarto. Nel ruolo si cerca un giocatore che porti un sufficiente bottino di punti, ma che dia anche, se non soprattutto, difesa, atletismo e rimbalzi. La Fortitudo ha fatto la sua proposta sia a Simon Anumba, in uscita da Rimini, che a Matteo Piccoli reduce dal successo playoff con Cantù, nelle prossime ore sono attese firme e ufficialità.

Chiuso il reparto dei playmaker, con Fantinelli e Della Rosa – il settore è coperto decisamente bene – e in attesa di muovere le proprie pedine sugli stranieri, guardia e ala-centro, in Fortitudo si cerca anche in serie B una guardia che possa dare qualche minuto di fiato all’americano.

Servono poi un’ala forte di qualità e un secondo centro di complemento. Caratteristiche chiare, per un mercato che propone pochi elementi di qualità e a costi decisamente elevati.

A suon di rilanci Verona, Scafati, Brindisi e Avellino stanno allestendo squadre di altissimo profilo, mentre la Fortitudo ha scelto di non farsi prendere dalla frenesia delle dirette concorrenti alla promozione, mantenendo un profilo alto, ma senza fare pazzie. Per la guardia si parla di un interessamento a Vincenzo Guaiana, 25 anni 195 centimetri, reduce da una ottima stagione, con promozione in serie A2, con Roseto. Per quel che riguarda il lungo da inserire nel proprio pacchetto insieme a Benvenuti e al secondo americano, perso Zerini che ha preferito Avellino, si sonda sul mercato alla ricerca di un’ala forte.

Praticamente completato lo staff che affiancherà coach Caja, con il ritorno di Matteo Angori in biancoblù e il saluto a tutti i gli assistenti che hanno fatto parte della Effe nella stagione appena conclusa.

Inizia un’altra settimana importante per la Fortitudo che vuol proseguire nella costruzione del roster e della nuova anima.