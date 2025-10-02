Serie A2, il regista toscano sta cominciando a prendere le misure delle Due Torri. "Sono in un ambiente nuovo e mi sto trovando benissimo». Della Rosa: "La Fortitudo correrà sulla spinta dei tifosi»

Un paio di anni di corteggiamento poi l’approdo in estate a Bologna. Gianluca Della Rosa, nato e cresciuto a Pistoia, qualche anno in giro tra Livorno e Rieti, ma la base è sempre stata la sua città dove è tornato nel 2017 per diventare capitano e simbolo di una squadra. Della Rosa ha rappresentato per Pistoia quello che Matteo Fantinelli è per la Effe, una bandiera, un simbolo.

Martedì con Fantinelli ha risposto all’invito della cooperativa Consorzio Blu che aveva rivolto l’invito alla Fortitudo. Tante i quesiti per i due, su alimentazione, inserimento e conoscenza di Bologna.

"Tortellini o lasagne? Non ho assaggiato le lasagne, ma i tortellini in brodo si".

Ma come è nata la passione per il basket? "Vengo da una famiglia di sportivi, mio padre è un ex giocatore, mio fratello allena Pistoia, fino alle medie giocavo a calcio e basket, poi ho scelto la palla a spicchi".

Poi si è parlato di attualità e di quello che attende la Effe. Il recente passato si chiama Scafati.

"E’ stata un’ottima vittoria per noi. Forse all’inizio eravamo un po’ contratti per l’emozione della prima in casa. Dovevamo scioglierci. Siamo andati all’intervallo sotto di tre. Abbiamo parlato, coach Attilio Caja ci ha detto quel che dovevamo fare e nella ripresa siamo entrati in campo ancor più carichi, decisi a vincere e pronti a piegarci sulle ginocchia per difendere".

Se il passato di Della Rosa e della Fortitudo è la sfida con i campani, il futuro è invece il confronto con Cividale di domenica.

"Come abbiamo fatto con Scafati, dobbiamo continuare a sfruttare la nostra arma in più, il nostro pubblico. Cividale è una grande squadra ha tanti giocatori con talento e reduce dalla vittoria di Supercoppa e dal successo in campionato con Verona, sarà dura, ma ci stiamo preparando al meglio".

Della Rosa torna sul suo ambientamento a Bologna. "Mi trovo bene, siamo tutti nuovi ed è un po’ tutto nuovo per noi. A Bologna ho trovato una società bellissima, siamo attaccati a questa maglia e vogliamo fare il meglio possibile per riportare il club e questi tifosi dove meritano". Da buon toscano Della Rosa è scaramantico. "Non faccio pronostici, ma posso garantire che lavoriamo sodo in allenamento, giochiamo ogni partita come fosse l’ultima".