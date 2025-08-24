Serie A2, il torneo a Riccione. Aquila, non solo difesa. Caja dopo Cividale cancella anche la Vuelle Pesaro

Prove tecniche di grande Fortitudo. Se l’amichevole toscana con Rieti aveva aperto il precampionato della squadra di Attilio Caja con un’ottima risposta a livello difensivo, il torneo di Riccione, a cui hanno partecipato Matteo Fantinelli e compagni ha confermato una bidimensionalità da parte della Fortitudo. Chi si immaginava una squadra solo con una arcigna difesa, ma uno scarno attacco si è dovuto, almeno in parte, ricredere. Si parla ancora di basket d’agosto, ma i 92 punti rifilati alla Cividale di Stefano Pillastrini sono numeri da tenere in considerazione.

Bene Paulius Sorokas 17 punti e una prova a tutto tondo per il lituano che si sta prendendo un ruolo da protagonista in campo, ma anche nello spogliatoio. Con lui Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti si stanno confermando elementi molto solidi, ma piace il modo in cui si sta approcciando Samuele Moretti non una sorpresa.

E gli esterni? Capitan Matteo Fantinelli ha fatto pentole e coperchi (17 punti, ma anche solita regia e difesa con Cividale) e meno male che non è ancora al cento per cento, poi solida prestazione da doppia cifra per Lee Moore meno efficace che con Rieti, ma utilissimo, mentre è cresciuto Alvise Sarto. Fondamentale l’apporto di Gianluca Della Rosa metronomo della squadra non solo per i 9 punti, ma per come è riuscito a far muovere, nel migliore dei modi la squadra. Insomma la Fortitudo crescere e si conferma squadra intrigante e pronta a partire ai nastri di partenza della prossima serie A2 con importanti ambizioni di classifica.

Il tabellino della sfida di venerdì: Fortitudo-Cividale 92-64. Fortitudo: Fantinelli 17, Moore 10, Sarto 13, Sorokas 17, Benvenuti 6, Della Rosa 9, Guaiana, Conti 2, Mazzola 8, Moretti 8, Gamberini 2. All. Caja. Cividale: Redivo 9, A. Ferrari 2, Mastellari, Rota 5, Devetta ne, Marangon 8, Brizzi 3, Berti 5, F. Ferrari 13, Freeman 11, Cesana 8. All. Pillastrini.

Il tabellino della sfida di ieri: Fortitudo-Pesaro 93-75. Fortitudo: Moore 7, Sarto 13, Conti 2, Della Rosa 11, Sorokas 8, Fantinelli 12, Guaiana 11, Mazzola 2, Moretti 13, Gamberini 3, Benvenuti 11. All. Caja. Pesaro: Imbró, Trucchetti 5, Panichi 3, Bertini 7, Reginato 5, Sakine 1, De Laurentiis, Tambone 13, Michelazzo, Virginio 21, Bucarelli 7, Miniotas 13. All. Leka.