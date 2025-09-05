Serie A2, la società è subito corsa ai ripari dopo l’infortunio di Benvenuti, facendo scelte precise. Imbrò: tiro da tre, leadership e personalità. La Fortitudo cambia pelle, ma non la difesa

Ha un senso provvedere alla sostituzione di un centro che si è infortunato, con la firma di un esterno, diciamo pure un playmaker? E’ un po’ quello che in questi giorni tanti tifosi della Fortitudo si domandano.

Alla fine la decisione finale è quella che ha preso coach Attilio Caja che, con la penuria di lunghi in circolazione, ha deciso di firmare Matteo Imbrò, trentunenne playmaker che era in uscita da Pesaro, al posto del coetaneo, ma centro di ruolo Lorenzo Benvenuti.

Scelta che qualcuno potrebbe considerare bizzarra, per altri ponderata visto che si è voluto cambiare da una posizione a un’ altra.

Sorokas sarà il centro titolare e, a cascata, cambieranno posizione Anumba e Guaiana. Parliamoci chiaro la risposta alla domanda ce la darà come sempre solo il campo, unico e vero giudice delle fortune-sfortune di allenatori e giocatori.

Sul fronte tecnico, il sistema è sempre più orientato su una difesa aggressiva, rotazioni rapide e fluidità offensiva, con tanto movimento senza palla e una maggiore pericolosità nel tiro dalla lunga distanza.

Caja può alternare quintetti verticali, tenendo un solido equilibrio difensivo nonostante l’assenza di un centro dominante, il che potrebbe portare, con squadre di stazza, a qualche problema al rimbalzo, ma a dire il vero Sorokas, Mazzola, Moretti e Anumba spostato da ala piccola ad ala grande sembrano poter dare un’eccellente risposta alle sollecitazioni.

Meno presenza sottocanestro e rimbalzo, o meglio presenza ma diversa, ma molto di più nel tiro dalla lunga distanza dove Imbrò potrà essere non solo un’alternativa a Moore, ma anche un fattore addizionale importante. Una Fortitudo che cambia assetto tattico in attacco, ma mantiene una sua identità difensiva chiara e ben definita. Annullata, la sfida del 9 settembre con l’Urania Milano, la Effe avrà una settimana per inserire Imbrò e tornerà in campo direttamente la prossima settimana nel weekend del 12-14 settembre, quando la formazione di Attilio Caja sarà di scena al palasport Mauro De Andrè di Ravenna i per la Supercoppa di serie A2.

Venerdì 12 sono in programma le semifinali con Cividale-Forlì alle 17 a cui alle 21 farà seguito la sfida tra Fortitudo e Sole Rimini.

Infine, nel torneo di Caserta, l’Aquila supera 87-74 (20-15; 44-39; 71-57 i parziali). Stasera alle 21 la finale con Scafati. Il tabellino. Caserta: Nwaofom ne, Vecerina 5, Sorbo, Hadzic 10, Laganà 3, D’Argenzio 12, Brambilla 3, Radunic 17, Lee 2, Pisapia 2, Lo Biondo 6, Nobile 14. All. Lardo. Fortitudo: Moore 25, Sarto 14, Conti, Della Rosa 6, Sorokas 11, Guaiana 2, Fantinelli 5, Mazzola 20, Barbieri ne, Moretti 4, Gamberini ne. All. Caja.