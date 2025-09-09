Serie A2: la squadra di coach Caja si sta allenando bene, venerdì ci sarà la prima sfida ufficiale con Rimini al Pala De Andrè. Fortitudo, ora il primo step è la Supercoppa

L’inserimento di Matteo Imbrò e una semifinale di Supercoppa che si fa sempre più vicina.

La Fortitudo ha ripreso ad allenarsi al PalaZola in vista del confronto di venerdì con Rimini, primo atto ufficiale della stagione. La sfida del Pala De Andrè contro i romagnoli, finalisti dei playoff promozione della passata stagione, arriva dopo un precampionato contraddistinto purtroppo dall’infortunio di Lorenzo Benvenuti, ma anche di una serie di risultati, 7 su 7 (Rieti, Cividale, Pesaro, Cento, Montecatini, Caserta e Scafati) che hanno già confermato la grande solidità della formazione diretta da Attilio Caja. Si temeva che per assemblare una squadra tutta nuova ci volesse più tempo di quello che in effetti è servito all’artiglio pavese per dare principi di gioco, motivazioni e spirito di gruppo ad un roster rinnovato per nove/decimi. Merito di Coach Caja e del suo staff e di una squadra che ha subito seguito le indicazioni del suo condottiero e che si presenta, con assetto rinnovato ma anche tanto entusiasmo e tante certezze ad una Supercoppa che vorrà provare a difendere dopo la vittoria di Livorno dell’anno scorso. L’assetto rinnovato della Effe è dovuto all’infortunio di Benvenuti e dalla successiva firma di Imbrò, con tanto di spostamento di ruolo di Guaiana, Anumba e Sorokas, con una squadra che forse perde qualcosina in termini di rimbalzi, ma acquista la grande maestria nel tiro da fuori dello stesso playmaker siciliano ex Eagles e Virtus.

Questi giorni da qui a venerdì serviranno a coach Caja proprio a inserire al meglio nei propri meccanismi di gioco Imbrò, ma non saranno sufficienti per recuperare in tempo Simon Anumba.

L’ex Rimini è stato sottoposto a risonanza magnetica e successivo consulto per valutare le condizioni, rimane ancora un piccolo versamento per cui si è deciso che l’ala biancoblù continuerà con lavoro differenziato per tornare a disposizione da lunedì di Caja.

Filippo Mazzoni