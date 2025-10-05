Serie A2: ore 18 al PalaDozza i biancoblù trovano Cividale. Out Benvenuti, Anumba e Mazzola, difficoltà sotto canestro. Fortitudo, più tattica per ovviare all’emergenza

La Fortitudo si aggrappa al fattore PalaDozza e ai suoi leader per spegnere Cividale e conquistare la seconda vittoria consecutiva. Secondo appuntamento casalingo per la Flats Service che alle 18, ospita al Madison i friulani. Senza Lorenzo Benvenuti, Simon Anumba e Valerio Mazzola la formazione di Attilio Caja affronta una Cividale fresca di vittoria di Supercoppa e del successo sulla favoritissima Verona la settimana scorsa.

Avversaria in salute e Fortitudo che non sarebbe da meno vista la netta vittoria, +30, contro Scafati. In questo caso il condizionale sarebbe è d’obbligo vista la difficoltà di una squadra che perso ha perso 3 dei 5 lunghi.

Chissà se coach Caja, non sia un appassionato di musica e di Raf, visto che sono solo ’due’, Paulius Sorokas e Samuele Moretti i lunghi in una rosa che per il resto ha a disposizione solo esterni. A conti fatti è una Fortitudo in piena emergenza che punta a sfruttare il fattore campo.

Per il confronto con Cividale ci sarà da attendersi una Effe con quintetti atipici che vedranno spesso e volentieri la squadra ricorrere a 4 piccoli. E che a tratti complice la stanchezza e la situazione falli, potrebbero costringere coach Caja a far uso della tattica. Certo che la situazione tattica non è delle migliori contro una Cividale che ha eccellenti tiratori dalla lunga distanza e con un organico che è un bel mix tra elementi di esperienza e giovani, come ad esempio Marangon e sopratutto con quel Francesco Ferrari che in tanti danno in arrivo sotto le Due Torri, sponda Virtus, a gennaio.

Oggi i friulani dovranno fare a meno dell’ex più atteso Deshawn Freeman infortunato e sostituito temporaneamente dal venticinquenne svizzero Toni Rocak.

Gli incroci sull’asse Fortitudo-Cividale non mancano, da coach Stefano Pillastrini, bolognese doc che ha tessuto le lodi della Effe, a Martino Mastellari altro figlio delle Due Torri, per arrivare a Matteo Berti il lungo di scuola Virtus. Insomma tanti volti noti che rendono ancor più frizzante una sfida che vale come riprova, come conferma tra due squadre che per altro si sono già affrontate nel torneo di Riccione. Il 22 agosto, con squadre molto diverse e in preparazione, si impose la Fortitudo per 92-64 al termine di una sfida senza storia.

Direzione di gara affidata al trio Gagliardi, Marzulli, Pecorella. Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.