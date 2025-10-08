Serie A2: ore 20,30 al PalaFacchetti di Treviglio. Il regista è comunque partito per la Lombardia. Problemi sotto canestro. Fortitudo, l’incognita è capitan Fantinelli. Con l’Urania c’è da battere anche l’emergenza

Emergenza continua. Già priva di Lorenzo Benvenuti, Simon Anumba e Valerio Mazzola, la Fortitudo scende in campo, alle 20,30, al PalaFacchetti di Treviglio per affrontare l’Urania Milano, con l’incognita Matteo Fantinelli.

La botta alla caviglia destra rimediata domenica nella sfida contro Cividale, potrebbe essere più seria del previsto. Lunedì e ieri il giocatore è rimasto a riposo, svolgendo terapie, ma senza potersi allenare a pieno con la squadra.

Fantinelli è comunque partito per Treviglio, ma un suo utilizzo sarà valutato solo alla vigilia in base alla condizione dello stesso playmaker, ancora dolorante.

A conti fatti, capitano biancoblù a parte, coach Attilio Caja può contare sull’altro playmaker Gianluca Della Rosa, sugli esterni Lee Moore, Matteo Imbrò e sull’ala piccola Avise Sarto. Sottocanestro invece, nella moria di lunghi rimane a disposizione solo la coppia Paulius Sorokas-Samuele Moretti, con Vincenzo Guaiana chiamato a dare fiato ai propri compagni in un ruolo non suo, ma nel quale si è ben adattato nella sfida con Cividale.

Flats Service in piena emergenza e che dall’altra parte si troverà di fronte un’Urania Milano guidata in regia dall’ex Gherardo Sabatini e da Alessandro Gentile elemento che per qualità e carisma è di un’altra categoria.

"Ci aspetta una gara molto difficile, non avremo anche la possibilità di giocare nel nostro impianto di casa – il PalaLido è indisponibile – e sarà un piccolo svantaggio in più – sottolinea Sabatini –. La Fortitudo è molto forte, ma dovremo essere soprattutto noi a tentare di migliorare quello che non ha funzionato a Scafati, cercando di coinvolgere di più i nostri terminali, ma soprattutto trovando maggiore intensità ed aggressività difensiva. Dovremo fare un passo in avanti, provando a concentrarci sul percorso di crescita".

Direzione di gara affidata a Radaelli, Gai e Agnese.

Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.

Le altre gare: Ruvo di Puglia-Mestre, Cividale-Real Sebastiani Rieti, Pistoia-Libertas Livorno, Brindisi-Scafati, Juvi Cremona-Avellino, Rimini-Bergamo, Verona-Torino, Cento-Forlì, Roseto-Pesaro.

La classifica: Fortitudo Flats Service Bologna, Livorno, Verona, Rieti, Pistoia, Scafati, Rimini, Torino, Brindisi e Mestre 4; Bergamo, Pesaro, Juvi Cremona, Urania Milano, Cento, Roseto, Cividale, Avellino e Forlì 2; Ruvo di Puglia 0.