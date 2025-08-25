Serie A2: ottimi i test con Rieti, Cividale e Pesaro. Ora al PalaZola amichevoli con Cento, mercoledì e Montecatini, domenica. Fortitudo, la miglior difesa diventa l’attacco. E coach Caja amplia le possibilità della squadra

La miglior difesa è l’attacco. I primi test amichevoli di agosto sembrano in parte smentire quello che sulla carta dovrebbe essere la caratteristica migliore della Fortitudo, ovvero la difesa. Tre sfide altrettante vittorie, arrivate in modo decisamente diverse però. Se nella prima vittoria con Rieti 56-74 si era effettivamente vista una Fortitudo pungente in attacco, ma soprattutto granitica in difesa, alla Riccione Basket Cup si è vista la stessa aggressività difensiva, ma anche una Fortitudo micidiale in attacco. I 92 punti messi a segno con Cividale e i 93 con Pesaro confermano una propensione offensiva importante per la Effe, oltretutto con protagonisti che sono cambiati da confronto a confronto.

Infortunio di Simon Anumba a parte, atteso da un’altra risonanza a cui seguirà un’attenta valutazione sui tempi di recupero, la Fortitudo sembra essere partita col piede giusto. La squadra gira già molto bene e i giocatori sembrano aver recepito subito i principi di gioco di coach Caja.

Tutto bene verrebbe da dire, anche se stiamo parlando ancora di amichevoli agostane e se da un lato fa piacere la squadra che gira subito bene, dall’altra si deve fare i conti con il carico di preparazione delle singole squadre e del fatto che ancor non tutte le rivali sono al completo.

Ma si sa che vincere aiuta a vincere e farlo così nettamente contro tre avversarie ostiche come Rieti, Cividale e Pesaro è un bel biglietto da visita per Matteo Fantinelli e compagni. Solidi sotto i tabelloni dove Sorokas, Benvenuti, Mazzola e Moretti, ottimo il suo impatto in questo avvio di preparazione, continuano a produrre un eccellente bottino di punti e rimbalzi, la crescita nelle sfide con Cividale e Pesaro è arrivata soprattutto dall’apporto degli esterni.

Sarto ha cambiato marcia, Moore meno protagonista rispetto a Rieti, ma pur sempre utilissimo si è confermato e contro Pesaro si è visto anche un Guaiana, 11 punti alla fine per lui, particolarmente efficace.

Infine la regia Della Rosa è cresciuto molto in termine di produzione offensiva personale, ma anche nel mettere in ritmo i compagni e questo oltre a far crescere il gioco di squadra ha ulteriormente liberato da compito solo di regia capitan Fantinelli che a Riccione è stato l’arma in più di coach Caja.

Adesso la Fortitudo è attesa da una doppia amichevole al PalaZola, rispettivamente il 27 con Cento e il 31 con la Pallacanestro Montecatini. Entrambe le sfide in programma saranno a porte aperte con Caja e la squadra che potranno riabbracciare i tifosi, dopo averlo fatto lunedì scorso, nei giardini di fronte al PalaDozza.