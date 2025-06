Serie A2: prosegue la campagna acquisti della compagine formata da Caja e Portaluppi. La Fortitudo prende anche Guaiana. Ora servono due lunghi italiani

Seconda ufficializzazione nel giro di poche ore per la Fortitudo. Dopo Anumba, la società del presidente Stefano Tedeschi ha infatti firmato Vincenzo Guaiana. Nato ad Erice l’1 dicembre 2000, guardia di 195 cm, Guaiana è cresciuto cestisticamente a Trapani, prima nelle giovanili della Virtus e poi con la Pallacanestro Trapani, con la quale ha esordito tra i senior nella stagione 2017/18.

Nell’annata 2018/19, Guaiana approda alla corte di coach Larry Brown a Torino dove ha assaggiato il mondo del professionismo, raccogliendo 27 convocazioni e 4 presenze in serie A (esordio nella massima serie il 3 febbraio 2019) e qualche minuto in EuroCup. Nell’annata successiva, Guaiana va a farsi le ossa in serie B, a Cecina, andando subito in doppia cifra realizzativa con 11 punti di media in 29 minuti, il 50 per cento da due e il 37 da tre punti, raccogliendo anche 4.7 rimbalzi.

Nel 2020/21, Guaiana rimane in Toscana passando a Piombino, per poi tornare in serie A2 a Trapani, biennio 2021/23, incrementando minutaggio ed esperienza. Nelle ultime due stagioni, Guaiana ha giocato a Roseto, sfiorando la promozione in serie A2 nella prima annata, finalissima Playoff persa con Livorno, media complessiva stagionale di 8,7 punti e 4,8 rimbalzi e raggiungendola, invece, in questa stagione agonistica, in cui è stato uno dei pilastri della squadra abruzzese che ha letteralmente dominato il campionato di serie B con un bilancio finale di 37 vittorie su 42 partite giocate.

A livello personale Guaiana ha mantenuto una media di 11,6 punti, 5.1 rimbalzi e 3 assist a partita, con il 41,7% al tiro da tre punti. Tiro, difesa, rimbalzi e sfrontatezza da riversare sul parquet. Con la firma di Guaiana, la Fortitudo innesta il sesto giocatore nel proprio roster.

A completare la squadra mancano a questo punto 2 lunghi italiani, merce rarissima e costosa oltre il valore reale in questo periodo oltre ovviamente ai 2 stranieri. Sul fronte esterno straniero, con il reparto italiani del ruolo concluso, la ricerca di coach Attilio Caja e del gm Flavio Portaluppi è già da qualche giorno iniziata. Ancora tutta da valutare, in base anche alle firme dei 2 italiani del reparto, la situazione del lungo straniero.

Intanto la prossima settimana, con date e costi da ufficializzare prenderà il via la campagna abbonamenti biancoblù. Nei giorni scorsi, in una riunione plenaria, la società ha delineato le linee guida da seguire.

Filippo Mazzoni