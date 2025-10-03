Serie A2 Risentimento alla coscia: salterà almeno due confronti, con Cividale e Urania Milano. Fortitudo, si ferma anche Mazzola. E Caja adesso ha i lunghi contati

Tegola Fortitudo. E’ stato un inizio difficile sul fronte infortuni. Perso per tutto l’anno il centro Lorenzo Benvenuti, ai box da oltre un mese e mezzo Simon Anumba, Attilio Caja dovrà rinunciare anche Valerio Mazzola. L’ala biancoblù ha accusato un risentimento alla coscia sinistra, che lo porterà a osservare un periodo di terapia e di lavoro individuale.

Una tegola per un reparto lunghi che conta solo sulla presenza di Paulius Sorokas e Samuele Moretti e che, salvo il recupero forzato di Anumba, non ha a tutti gli effetti alternative se non quella di Matteo Barbieri, 22 anni lungo ex giovanili Virtus, a referto nelle prima due sfide di campionato, ma non utilizzato. Con l’infortunio di Mazzola, per altro già alle prese con un problema al ginocchio, la coperta si fa sempre più corta, in vista della sfida di domenica con Cividale, ma anche del confronto di mercoledì 8 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio, con l’Urania Milano e a quello del 12 ottobre di nuovo al PalaDozza con Pesaro.

Un bel problema per una Fortitudo che dovrà correre ai ripari per tamponare la falla che si è creata. Come? Con lo spostamento di qualche elemento di ruolo, con una squadra spesso e volentieri giocherà con quattro piccoli e magari, per ridurre l’impatto a rimbalzo degli avversari e proteggere anche dai falli i propri lunghi, anche con la tattica.

In una situazione che si fa difficile, passa quasi in secondo piano il passaggio da bandiera a icona di Matteo Fantinelli. Al capitano della Fortitudo, all’ottavo anno in biancoblù, è stata dedicata la figurina solidale Celebrative Sticker #160.

Capitano, simbolo della Fortitudo e della fortitudinità Fantinelli va ad aggiungersi, nella collezione dei tifosi e degli appassionati di figurine a chi, come Gianluca Basile, Giacomo Zatti, Claudio Pilutti, Giacomo Galanda, Nino Pellacani, Ruben Douglas, Valerio Bianchini, Davide Lamma, Teo Alibegovic, Gary Schull e Deshawn Freeman, ha fatto la storia della Effe.

L’edizione di Fantinelli è di 121 copie, con la numero 103, come il codice di affiliazione Fip della Fortitudo, che verrà consegnata all’associazione Museo Fortitudo.

La copia 70, con riferimento al 1970 anno di nascita del gruppo ultras, verrà consegnata alla Fossa dei Leoni e la numero 21, come il numero di maglia da gioco che indossa, che verrà consegnata allo stesso Fantinelli.

La figurina solidale di Fantinelli sarà disponibile al banchetto di Figurine Forever allestito prima della partita con Cividale di domenica al PalaDozza.