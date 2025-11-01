Serie A2: Valerio potrebbe rientrare domani sera a Pistoia e allungare così le rotazioni di coach Caja. Fortitudo, una speranza per rivedere Mazzola

Porte girevoli alla Fortitudo. C’è chi rientra e c’è chi esce, è una emergenza continua quella con cui coach Attilio Caja deve ancora fare i conti. Da un lato si spera di recuperare per domani sera, a Pistoia, Valerio Mazzola. Dall’altro lato è caduta, tra capo e collo, l’ennesima tegola che vede fuori Matteo Imbrò. Seppur l’esterno siciliano non sia ancora riuscito a far vedere quello che sulla carta è il potenziale che aveva convinto la Fortitudo a prelevarlo da Pesaro a stagione appena iniziata, è altrettanto vero che la mancanza di Imbrò oltre a quella di Lorenzo Benvenuti, e per lungo periodo di Simon Anumba e Mazzola ha azzerato le rotazioni della Effe.

Con Samuele Moretti in debito di ossigeno dopo un ottimo inizio, Caja può contare su 6 elementi di affidamento come Matteo Fantinelli, Gianluca Della Rosa, Lee Moore, Alvise Sarto, Vincenzo Guaiana e Paulius Sorokas. Fuori Imbrò, il risentimento muscolare sarà rivalutato tra 15 giorni con appositi esami strumentali, in casa Fortitudo si spera di fare in tempo a recuperare Mazzola per il confronto di domani. Il lungo ferrarese ha ripreso gradualmente ad allenarsi con la squadra nei giorni scorsi e l’auspicio è che possa essere a disposizione, almeno per la panchina.

Sarà importante capire quello che nel caso Mazzola potrà dare squadra e l’apporto che nel caso possa fornire anche Simon Anumba, ancora indietro come condizione fisica e con appena un minuto giocato fin qui in tutto il campionato dopo essere stato fuori per i primi 2 mesi della stagione.

Con le rotazioni ridotte al minimo Caja ha trovato ed energia e risposte dai titolatissimi Fantinelli, Moore, Sarto e Sorokas, ma ha anche avuto risposte positive da Della Rosa che man mano sta entrando sempre più nel contesto di squadra e da Guaiana che da lungo tattico sta portando in campo tanta energia.

Da rivedere la condizione di Moretti in vista dei prossimi appuntamenti. Oggi intanto si apre la nona giornata di serie A2 con 2 anticipi, turno che si chiuderà proprio col posticipo di domani sera al PalaCarrara tra Estra Pistoia e Fortitudo Flats Service, nella sfida che metterà Gianluca Della Rosa di fronte alla sua ex squadra e alla sua città e al fratello, oggi tecnico dei biancorossi.

Le altre gare: oggi Urania Milano-Verona, Mestre-Rieti. Domani: Ruvo-Bergamo, Livorno-Rimini, Scafati-Cento, Brindisi-Cividale, Roseto-Avellino, Torino-Forlì, Cremona-Pesaro.

La classifica: Verona e Pesaro 12; Libertas Livorno, Rieti, Fortitudo Flats Service Bologna, Rimini e Brindisi 10; Avellino, Pistoia, Torino, Cividale, Cento, Bergamo, Juvi Cremona e Scafati 8; Forlì e Mestre 6; Roseto e Ruvo di Puglia 4; Urania Milano 2.