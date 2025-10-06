Soddisfatto il tecnico biancoblù: "Molta intensità nonostante le tante assenze, bene così». Caja: "Grande cuore dei ragazzi». La visita speciale del ct Banchi

Se nelle condizioni della Fortitudo, con già 3 infortunati a inizio anno (tutti nel reparto lunghi) e una sorta maledizione che penzola come una spada di Damocle, il quintetto produce 89 punti di valutazione sui 98 totali c’è da considerarla una vittoria doppia. E a celebrarla è infatti coach Attilio Caja, che non fa segreto della sua soddisfazione. "Faccio i complimenti ai ragazzi – dice il tecnico – che hanno giocato di grande cuore e intensità e considerando le assenze è un valore aggiunto. Eravamo corti e abbiamo giocato in 7, con Guaiana che si è sacrificato in un ruolo di non pertinenza. Ma siamo stati bravi a controllare la partita finché non sono subentrati i problemi di falli e alcune situazioni che ci hanno penalizzato. Lì non siamo riusciti a conservare il vantaggio". Tante le fischiate contestate da ambo le parti, poi la tripla decisiva di Moore e qualche assegnazione sbagliata. "Se dobbiamo recriminare qualcosa forse ne abbiamo qualcuna in più di loro: diciamo che Cividale si è riavvicinata più per colpe nostre che altro. Ma la nostra è una vittoria meritata arrivata nonostante qualche errore in attacco di frenesia, qualche palla persa un po’ banale e qualche palla dubbia". Le prove sontuose di Sarto e Sorokas, l’abnegazione di Fantinelli. "Tutti bravissimi, tutti hanno fatto tanto. Abbiamo chiesto tanto a Moretti e Sorokas. Sarto ha fatto una partita eccellente". Presente al PalaDozza anche il nuovo coach della Nazionale Luca Banchi, in visita per sondare Marangon e Francesco Ferrari.

Giacomo Gelati