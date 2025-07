Sorokas al centro della Fortitudo. Attesa per Mazzola e Moretti

Paulius Sorokas, Valerio Mazzola e Samuele Moretti, la Fortitudo chiude il roster. A meno di un mese dall’inizio della preparazione, raduno in programma il 5 agosto, la società di Stefano Tedeschi ha completato la rosa della squadra.

Ieri la Effe ha ufficializzato la firma di Sorokas, 33 anni il 25 agosto, ala-centro di 204 centimetri, che metterà talento, esperienza e fisicità al servizio della squadra. Alle spalle una lunga esperienza in Italia, dove è arrivato nella stagione 2014/15, Sorokas cresce nello Zalgiris Kaunas dove fa il suo esordio nel campionato lituano e in cui milita nei primi anni da professionista. In Italia passa da Piacenza, Treviglio e Tortona, un anno in Belgio allo Spirou Charleroi, poi di nuovo nel nostro paese, a Sassari, Chieti, Varese, Treviso, un anno in Francia al Boulogne Levallois, e poi nell’ultima stagione a Scafati, dove colleziona una media di 28 minuti con 9,8 punti e 5,9 rimbalzi nelle 30 partite giocate. Non riesce però a salvare il club campano dalla mesta retrocessione in A2.

Adesso Sorokas è atteso dall’esperienza sotto le Due Torri in una Fortitudo che gli chiede di essere il principale punto di riferimento sotto canestro dove oltre a Lorenzo Benvenuti arriveranno, a stretto giro di conferme, anche l’esperto trentasettenne Valerio Mazzola e il ventisettenne, il 20 ottobre, Samuele Moretti.

Per riempire l’ultima casella, il general manager Flavio Portaluppi, ha messo sotto contratto Moretti ex Gruppo Mascio Orzinuovi e prima ancora Latina. Ala di 197 centimetri per 95 chili il marchigiano sarà più che un quarto lungo di complemento, ma potrà essere una concreta alternativa a disposizione, tant’è che altre realtà, il primis Pesaro, avevano puntato su di lui. Sarà una Fortitudo completamente nuova, con la sola conferma di Matteo Fantinelli, fresco di rinnovo di contratto fino al 2027 e con 9 volti nuovi. Difesa, fisicità, pressione e spirito di abnegazione: sarà una Effe che dovrà creare e partire da uno spirito da ’Fossa dei Leoni’ per candidarsi a un ruolo da protagonista in serie A2.

Analizzando il nuovo organico di assoluto livello la coppia di playmaker composta da Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa. Al loro fianco la guardia americana Lee Moore e Vincenzo Guaiana. Nel ruolo di ala piccola Alvise Sarto e Simon Anumba. Nel reparto lunghi un pacchetto con tanti elementi poliedrici capaci di giocare da ala grande e centro come l’esperto Valerio Mazzola, Samuele Moretti, il secondo straniero Paulius Sorokas e Lorenzo Benvenuti. Fortitudo fatta, con largo anticipo, adesso sarà il campo, dal 5 agosto a fornire il responso.