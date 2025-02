Fortitudo in campo a Torino il 19 febbraio: dove vedere il match

Bologna, 18 febbraio 2025 - E’ una Fortitudo in cerca di riscatto quello che domani sera alle 20.30 scende in campo sul parquet del Pala Gianni Asti di Torino per affrontare la Real Mutua padrona di casa. Dopo le sconfitte con Brindisi e Pesaro, la formazione di Attilio Caja, partita oggi pomeriggio alla volta di Torino cerca il riscatto per lasciarsi alle spalle il momento negativo, il primo vero della gestione Caja, per ripartire con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di crescere.

In casa Fortitudo a parlare della sfida è proprio coach Caja che la presenta così. “Torniamo subito in campo, vogliamo reagire dopo lo spiacevole epilogo dell'ultimo match contro Pesaro, che mi ha lasciato rammaricato, perché non siamo riusciti a rendere felici i tifosi e nemmeno la società, che fa di tutto per darci il massimo. Abbiamo avuto troppe palle perse, specie nelle scelte finali: abbiamo qualche problema ancora da risolvere. Inoltre siamo stati troppo superficiali, soprattutto su questo dobbiamo tornare a lavorare. Non possiamo permetterci 17 palle perse, se vogliamo puntare ad obiettivi importanti”.

A parlare del confronto per Torino è invece uno degli ex di turno, Matteo Montano. “Affrontiamo una squadra di altissimo livello, con roster lunghissimo. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercando di avere più cura dei dettagli ed essere più precisi in certe situazioni di gioco. Dobbiamo seguire con più costanza e fiducia il piano partita”.

Precedenti - All’andata il 10 novembre scorso, finì con un rocambolesco 79-82 dopo un tempo supplementare. Arbitri - Direzione di gara affidata a Luca Attard, Morassutti, Giunta. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88. Differita televisiva giovedì alle 21 su Canale 88.