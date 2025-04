Vencato e Aradori guidano la vittoria contro Livorno: le pagelle della partita

Vencato 6 (in 35’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 3/3 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 5 assist) Salvate il soldato Luca, che alla sua seconda uscita dal rientro postoperatorio fa suonare i suonatori per 35’. La palla persa che innesca il primo vantaggio di Buca nel terzo quarto è tra i pochi biasimi della serata.

Aradori 6,5 (in 33’ 1/2 da due, 5/9 da tre, 4/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate) Mostra il suo repertorio da cannoniere e leader nei primi 20’. Poi si fiacca facendo temere il peggio, ma è sua la graffiata finale che piega Livorno.

Gabriel 6,5 (in 33’ 1/4 da due, 5/11 da tre, 3/3 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, un assist) Tira ogni oggetto sferico che gli passa affianco nel primo tempo, in alcuni casi forzando. Ma oggi è più nelle orbite di squadra e non si perde quando serve far canestro nel terzo quarto che rimette in gioco i toscani.

Battistini sv (in 3’ 0/1 da due, una persa) Un treno dei desideri che all’incontrario va.

Bolpin 5 (in 35’ 1/3 da due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 assist) Una zona buia nelle meccaniche della Effe. Non si vede mai anche se è sempre in campo.

Panni 5,5 (in 20’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Si alterna con Vencato senza infamia e senza lode.

Cusin 4 (in 16’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi, 4 perse). Serata calamitosa, quasi sempre fuori posizione e fuori dai giochi: dove si esaurisce la sua partita al quinto fallo, di cui un antisportivo.

Mian 5 (in 20’ 2/8 da tre, 1/2 ai liberi, una persa, una recuperata, un assist). Tripla in avvio di soirée, poi il nulla. O meglio, tanti falli e poca mira dalla lunga distanza.

Freeman 6 (in 20’ 2/6 da due, 2/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata). Impatta bene e innesca il +12 di inizio serata. Poi si incupisce, ma nel finale chiude spegne la luce a Hooker.

Giacomo Gelati