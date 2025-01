Gallinari riparte da Portorico: ufficiale la firma i Vanqueros

Milano, 22 gennaio 2025 - Niente Nba e niente ritorno in Italia, per il momento: Danilo Gallinari riparte da Portorico. Il classe '88, rimasto senza squadra dopo l'ultima avventura ai Milwaukee Bucks, non ha ricevuto la chiamata che aspettava dalla massima lega di pallacanestro del mondo per disputare un'ultima stagione, che sarebbe la sua 17esima. E così, dopo una lunga assenza dai campi (l'ultimo match risale a luglio, in occasione del Pre Olimpico proprio in Portorico affrontato con l'Italia), ecco la decisione di firmare con i Vanqueros de Bayamon, di cui è proprietario dallo scorso mese Carlos Arroyo, ex giocatore Nba ed ex stella della Nazionale portoricana.

L'annuncio

Ad annunciare la firma con i Vanqueros, 16 volte campioni di Portorico, è lo stesso Gallinari attraverso un tweet. "È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vasqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la fiducia e per avermi dato l'opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata Nba", sottolinea l'ex Milano, che comunica anche la volontà di disputare l'Europeo 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. "Torno in campo con l'emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale in "azzurro", pronto a indossare la maglia azzurra per un’ultima grande avventura europea".

