Gallinari-Washington, è già finita? Possibile addio a dicembre. Lui: “Continuo finchè le gambe reggono”

Milano, 24 novembre 2023 - "Fintanto che le gambe mi reggono, voglio continuare a giocare". Parola di Danilo Gallinari, che in un'intervista rilasciata a Michael Scotto di HoopsHype ha raccontato i suoi pensieri riguardo al futuro. E in particolare a quando dovrà appendere le scarpette al chiodo. "Quando ami così tanto la pallacanestro, nella tua testa vorresti andare avanti fino a 70 anni, ma ovviamente il corpo non può reggere a quell’età - le dichiarazioni del classe '88, riportate da Sky Sport - Ma finché le gambe ci sono, la testa è sempre pronta per competere. Ho solo bisogno delle gambe e sono a posto". Quelle gambe che, dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto ai box nella passata stagione, sta ritrovando. Nelle prime 13 gara con indosso la casacca dei Washington Wizards, l'ex - fra le altre - di Denver e New York ha collezionato 7,7 punti di media a partita, in 15,2 minuti di utilizzo, con anche 3,2 rimbalzi e 1,6 assist.

Gallo prossimo alla partenza?

Nonostante il suo apporto, l'annata dei capitolini fino a questo momento è fallimentare, alla luce del record di due sole vittorie e ben 11 sconfitte. Ma non è detto che Gallinari concluda la sua 13esima stagione in Nba con Washington. Già, perché l'azzurro potrebbe lasciare gli Wizards e accasarsi altrove, addirittura già a dicembre, senza quindi attendere la trade line di febbraio. Fra le franchigie interessate al Gallo ci sarebbe anche Miami, che nelle scorse Finals ha conteso il titolo ai Denver Nuggets, con Jokic e compagni ad avere poi la meglio.

Estate azzurra

Al netto di quella che sarà la squadra con la quale porterà a termine questo campionato, la certezza è che Gallinari si metterà a disposizione del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco per provare a disputare per la seconda volta di fila le Olimpiadi. "Ovviamente vorrei giocare alle Olimpiadi - sottolinea - Non ho mai detto di no all'Italia e non lo dirò mai. Sono sempre disponibile in qualsiasi ruolo abbiano bisogno di me in campo". E sull'avventura agli ultimi Mondiali dei propri compagni di Nazionale, aggiunge: "Sono andati alla grande. Sfortunatamente è toccata loro ai quarti la selezione americana, reduce dalla sconfitta con la Lituania, perciò non era la situazione perfetta per giocare contro Team Usa. Ma penso che abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando tra le prime otto al mondo. L’Italia è sulla mappa ed è una grande cosa".

