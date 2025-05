Germani Brescia apre i playoff 2025 con il fattore campo contro Trieste

La Germani Brescia apre i suoi playoff 2025 da protagonista assoluta: miglior stagione della storia del club, 22 vittorie in regular season, terzo posto e fattore campo al PalaLeonessa per una serie che, sulla carta, la vede favorita. Di fronte, però, una Trieste che arriva con ambizione, con l’orgoglio della settima classificata e una tradizione di playoff giocati col cuore. Il cammino inizia questa sera, ma attorno alla serie aleggia più di un’incognita: Denzel Valentine, prima opzione offensiva per i giuliani, è in dubbio per problemi alle costole, mentre la sede di gara-3 è ancora da definire per la squalifica del PalaRubini. Coach Poeta invita alla prudenza: "Trieste ha talento, ritmo e gioca nei primi secondi del possesso. Servirà alzare il livello fisico". La Germani ha vinto entrambi i precedenti stagionali, ma sempre in volata. Bilan e Burnell, decisivi in quei finali, saranno ancora cardini, così come Ivanovic e Della Valle (nella foto). Ma anche la squadra del Cidneo ha qualche dubbio: "Mobio ha avuto un problema a una caviglia. Mi ha dato massima disponibilità, ma fin qui ha lavorato solo in piscina. La caviglia di Ndour dà qualche preoccupazione. Il pollice della mano destra di Rivers gli dà ancora noia", conclude Poeta. Trieste, con il rientro di Ruzzier e la profondità del suo roster straniero, promette battaglia.A.L.M.