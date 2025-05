Germani Brescia cerca riscatto in Gara 3 playoff contro Trieste

Dopo la bruciante sconfitta in Gara 2, la Germani Brescia torna in campo questa sera (ore 21) per la terza sfida dei quarti playoff contro Trieste, su campo neutro a Treviso. Un’occasione per riprendere il controllo della serie e mostrare quella solidità vista in apertura di Gara 1 e nel primo quarto della seconda sfida. La squadra di Poeta è chiamata a una reazione non solo tecnica, ma soprattutto mentale.

Dopo l’illusorio +15 iniziale di domenica, Brescia si è disunita, concedendo 64 punti in 20’ a una Trieste scatenata dall’arco (12/14 nei due quarti centrali). L’intensità difensiva è venuta meno e, per la prima volta in stagione, i biancoblù hanno subito più di 100 punti. Ora serve una scossa. Capitan Della Valle, autore di 22 punti, e Ivanovic (26) dovranno guidare una squadra che ha perso certezze nel momento clou. Ma il talento c’è, e anche l’esperienza: otto dei dieci senior superano i 30 anni.

"Non possiamo permetterci un altro blackout mentale", dice Poeta. Intanto ufficiali i premi della stagione, con Miro Bilan eletto mvp della stagione regolare e Amedeo Della Valle miglior italiano. Poeta si è invece piazzato secondo nella corsa al riconoscimento di allenatore numero uno.